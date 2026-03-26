Hamilton: "Weiß, dass keiner härter trainiert hat als ich"

Lewis Hamilton macht deutlich, dass er wieder im Titelkampf der Formel 1 mitmischt. "Ich habe nichts verloren, was ich hatte."

Der F1-Pilot erklärte nach einer Trainingseinheit am Morgen, dass er schweißgebadet ins Hotel zurückkehrte, um festzustellen, dass einige seiner Kollegen aus der Formel 1 gerade erst aufstanden.

"Weiß, dass keiner härter trainiert hat als ich"

"Ich weiß, dass keiner der Fahrer, gegen die ich antrete, härter trainiert hat als ich und alles gegeben hat, besonders auch in meinem Alter", sagte der 41-jährige Hamilton am Donnerstag am Suzuka Circuit in Japan, dem Austragungsort des Großen Preis von Japan am Sonntag.

"Ich liebe es – dass ich immer noch diesen Antrieb habe, mich selbst zu pushen", fügte er hinzu.

Erfolgreichste Karriere in der Formel 1

Hamilton ist der erfolgreichste Fahrer der Formel 1. Er hat die meisten Rennen (105) und Polepositions (104) gewonnen und stand 207 Mal auf dem Podium. Zudem teilt sich der Brite mit sieben Titeln den Rekord für die meisten Weltmeistertitel mit Michael Schumacher.

Wenn er zusätzliche Motivation brauchte, fand er sie im letzten Jahr in seiner ersten Saison bei Ferrari, dem traditionsreichsten Team der Formel 1, nach rekordverdächtigen Saisons bei Mercedes.

Nach Hamiltons Maßstäben war es eine miserable Saison. Er gewann kein einziges Rennen und schaffte es nicht einmal aufs Podium. Viermal belegte er den vierten Platz.

Hamilton war plötzlich ein Außenseiter, eine ungewohnte Position für den prominentesten Fahrer des Sports.

Zuversicht trotz Kritik

Es ist noch früh in der Saison, aber Hamilton scheint ein Heilmittel gefunden zu haben. Er hat ein wettbewerbsfähiges Auto, fuhr vor zwei Wochen beim Großen Preis von China auf den dritten Platz und hat die Kritiker ausgeblendet.

"Ich lasse einfach nicht zu, dass all die Worte, die aus den Mündern der Leute kommen, mich davon abhalten, zu wissen, wer ich wirklich bin und was ich tun kann", sagte er. "Ich habe nichts von dem verloren, was ich hatte."

Hamiltons "genießt" neue Regeln

Mercedes hat die ersten beiden Rennen gewonnen, je eines durch George Russell und Kimi Antonelli. Mit Ferrari gibt es nun aber ein weiteres Team, das unter den umfassenden neuen Regeln in dieser Saison gut abgeschnitten hat.

Die F1-Autos verwenden Hybrid-Antriebseinheiten, die zu 50-50 zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor aufgeteilt sind. Zusätzlich zu den Änderungen gibt es leichtere, agilere Chassis.

Einige Fahrer haben sich über die neuen Regeln beschwert, und der Wortführer war der viermalige Weltmeister Max Verstappen von Red Bull. Er und andere haben das Racing als "Yo-Yo-Racing" bezeichnet, bei dem Autos in Führung gehen, nur um dann überholt zu werden, wenn die Leistung zu schwanken scheint.

"Es macht das Racing besser, aber manchmal ist es künstlich", sagte Verstappens Teamkollege Isack Hadjar am Donnerstag. "Ich denke, viele Fahrer genießen es nicht, ich persönlich genieße es", fügte Hamilton hinzu.

Letzte Saison hat Ehrgeiz gesteigert

Für Hamilton liegt das daran, dass er in dieser Saison ein Auto hat, "das um Siege kämpfen kann", sagte er. Er fügte auch hinzu, dass die Schläge der schlechten Ergebnisse in der letzten Saison seinen Ehrgeiz gesteigert hätten, obwohl er mehrmals wiederholte, dass er nie sein Selbstvertrauen verloren habe.

"Das ist ein natürlicher Teil des Prozesses als Athlet", sagte er. "Man durchläuft solche Saisons, und in den schwierigsten Zeiten ist eines der wichtigsten Dinge, wieder aufzustehen, und das habe ich dieses Jahr getan."