Liga-Teilung in der ADMIRAL Bundesliga: Fluch oder Segen?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 17 dreht sich alles um die ADMIRAL Bundesliga. Zum achten Mal wird die Saison seit der Reform mit Meister- und Qualigruppe ausgetragen. Die Spannung ist garantiert – aber bleibt die sportliche Fairness auf der Strecke?

Dieser Frage gehen Moderator Alexander Ull sowie Erich Elsigan (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) nach.