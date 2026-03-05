Standpunkt

Liga-Teilung in der ADMIRAL Bundesliga: Fluch oder Segen?

Mehr Spannung, weniger Fairness? Die Stärken und Schwächen der Liga-Teilung im Check.

Textquelle: © LAOLA1
Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 17 dreht sich alles um die ADMIRAL Bundesliga. Zum achten Mal wird die Saison seit der Reform mit Meister- und Qualigruppe ausgetragen. Die Spannung ist garantiert – aber bleibt die sportliche Fairness auf der Strecke?

Dieser Frage gehen Moderator Alexander Ull sowie Erich Elsigan (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) nach.

Hier ansehen:

Die 17. Episode als Podcast anhören:

