Lewis Hamilton fordert Grand Prix in Afrika

Lewis Hamilton hat seine Forderung nach einem Formel-1-Grand-Prix in Afrika erneuert.

Der Ferrari-Fahrer sagte am Donnerstag, dass er seine Karriere in der Formel 1 nicht beenden möchte, ohne dort ein Rennen gefahren zu sein.

Kyalami als Favorit

Die Formel 1 gastierte zuletzt 1993 in Afrika auf der Rennstrecke von Kyalami nahe Johannesburg. Damals gewann Alain Prost für Williams sein letztes Rennen.

Danach fiel die Strecke aus dem Kalender und die Anlagen waren nicht mehr auf dem neuesten Stand. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Rennserie in Zukunft an denselben Ort zurückkehrt, nachdem die FIA Pläne für Upgrades in Kyalami genehmigt hat, um den für Formel-1-Rennen erforderlichen "Grade 1"-Status zurückzuerlangen.

Der Strecke wurden drei Jahre für die Fertigstellung der Bauarbeiten eingeräumt, doch Hamilton drängt auf eine Beschleunigung des Zeitplans.

Hamiltons Engagement

"Seit vielleicht sechs oder sieben Jahren kämpfe ich im Hintergrund dafür, einen Grand Prix zu etablieren. Ich habe mit Stakeholdern gesprochen und gefragt: 'Warum sind wir nicht in Afrika?'", sagte er.

"Auf jedem anderen Kontinent gibt es ein Rennen, warum nicht Afrika? Ich weiß, dass sie sich wirklich bemühen. Ich denke, sie waren in einigen verschiedenen Ländern."

Chancen für andere Austragungsorte

Kyalami bleibt die vielversprechendste Option, nachdem Konkurrenzangebote, darunter zwei weitere aus Südafrika und eines aus Ruanda, verstummten. Ruanda hat erklärt, bis 2029 nicht bereit zu sein, trotz anhaltender regionaler militärischer Spannungen.

"Ich denke, sie (die Formel 1) waren in einigen verschiedenen Ländern", sagte Hamilton. "Die, die mir am besten gefallen haben, ich liebte Kenia. Ich glaube nicht, dass wir einen Grand Prix in Kenia haben werden, aber Ruanda war besonders spektakulär. An zwei Orten hatte ich das Gefühl, ich könnte leben. Südafrika ist atemberaubend. Das wären meiner Meinung nach gute Orte für uns."