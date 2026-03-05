Zwei Namen! Carlos Sainz gibt vor Saisonstart Weltmeister-Tipp ab

Am Wochenende startet die neue F1-Saison mit dem neuen Reglement. Vor dem Auftakt gibt es viele offene Fragen, entsprechend lang ist die Liste der möglichen Titelanwärter.

Carlos Sainz gibt nun in einer neuen Episode von "Beyond The Grid" seine Einschätzung ab, wer die besten Chancen auf den Weltmeistertitel hat.

"George Russell oder Max Verstappen", sagt der Spanier. Als der Moderator ihn fragt, ob er seine Aussage begründen kann, sagt Sainz mit einem Schmunzeln: "Nein."