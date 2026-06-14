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Quiz: Wie gut kennst du Ralf Rangnick?

Ralf Rangnick hat seinen Vertrag als ÖFB-Teamchef verlängert. Wie gut kennst du den Deutschen?

Quiz: Wie gut kennst du Ralf Rangnick? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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