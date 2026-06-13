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Quiz: Wie gut kennst du die WM-Rekorde?

Die Endrunde 2026 brach schon vor Anpfiff des Eröffnungsspiels Bestmarken. Aber wie viel weißt du über die WM-Rekorde?

Quiz: Wie gut kennst du die WM-Rekorde? Foto: © IMAGO / Latin Sport Images
Textquelle: © LAOLA1
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Teste dein Wissen über die WM-Rekorde im LAOLA1-Quiz anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

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Quiz: Wie gut kennst du die WM-Rekorde?

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