Rangnick: "Mit dem Vorsatz kannst du nicht in ein Spiel gehen"

"Nein!", ist die eindeutige Antwort von Ralf Rangnick auf die Frage, ob das ÖFB-Team gegen Algerien (So., ab 4 Uhr im LIVE-Ticker) absichtlich verlieren werde, um Spanien im Sechzehntelfinale aus dem Weg zu gehen.

Die Ausgangslage ist so einfach wie kompliziert.

Was reicht wem?

Ein Sieg reicht vermutlich nur Österreich zum Weiterkommen, ein Remis beiden Nationen, ein Sieg womöglich nur Algerien.

Dass auf den Zweiten voraussichtlich Spanien wartet, auf den Dritten ein vermeintlich leichterer Gegner, verleiht all den Spekulationen rund um dieses Spiel zusätzliche Würze.

"Mir ist es egal"

"Mir ist es egal, wir gehen da raus und wollen gewinnen", winkt Konrad Laimer ab.