Rangnick: "Mit dem Vorsatz kannst du nicht in ein Spiel gehen"

"Wir werden die Mannschaft sicher nicht ins Rennen schicken, um zu sagen: Wir spielen heute Unentschieden."
Rangnick wird ein wenig ausführlicher: "Wir und Algerien wissen, wie der Stand der Dinge genau aussieht, wenn das Spiel losgeht. Alles davor ist Kaffeesatzlesen. Wir bereiten uns so vor, wie die Ausgangssituation ist: Es reicht ein Unentschieden, mit einem Sieg sind wir auch weiter. Genauso werden wir die Mannschaft ins Spiel schicken."
Der Teamchef sagt aber auch: "Mit einem Unentschieden sind beide weiter, aber du kannst nicht mit dem Vorsatz in ein Fußballspiel gehen, am Ende Unentschieden zu spielen. Wie sich das dann darstellt, wenn nur noch fünf oder zehn Minuten zu spielen sind, weiß keiner. Aber wir werden die Mannschaft sicher nicht ins Rennen schicken, um zu sagen: Wir spielen heute Unentschieden."
Nicht auf die leichte Schulter
Klar ist jedenfalls, dass mit dem dritten Gruppenspiel in Kansas City nicht Endstation sein soll. "Mir macht es Spaß. Ich würde gerne noch sehr lange hier bleiben", sagt Laimer.
Dass die Algerier nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind, ist allen klar.
Das ÖFB-Mantra
Sie seien "eine sehr komplette Mannschaft. Wir müssen uns auf einen Gegner mit einem sehr guten Gesamtpaket vorbereiten", ist Rangnick bewusst.
Laimer spricht von einem "schwierigen Spiel gegen eine gute Mannschaft", erinnert sich aber an das Mantra des ÖFB-Teams seit Rangnick im Amt ist.
"Wenn wir unsere Sachen auf den Platz bringen, können wir gegen jeden Gegner gewinnen." Und damit wären dann auch alle Diskussionen nach Schlusspfiff erledigt.