Ansakonferenz
WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien
Betreutes Fernsehen zum WM-Showdown: Gönn dir die Watchparty der ADMIRAL Ansakonferenz!
Textquelle: © LAOLA1
Gemma!
Österreich kämpft am Sonntag (4 Uhr) gegen Algerien um den Einzug ins WM-Sechzehntelfinale. Die ADMIRAL Ansakonferenz fiebert dem Duell entgegen - und begleitet dich erneut ab 3:30 Uhr.
Hannes, July und Patrick liefern Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen aus dem Chat. Unterstützung und LIVE-Updates direkt aus dem Stadion kommen von ÖFB-Experte Harald.
Kommentiert live mit, teilt eure Tipps und werdet Teil der Watchparty.
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