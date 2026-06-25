Ansakonferenz

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

Betreutes Fernsehen zum WM-Showdown: Gönn dir die Watchparty der ADMIRAL Ansakonferenz!

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien
Kommentare

Gemma!

Österreich kämpft am Sonntag (4 Uhr) gegen Algerien um den Einzug ins WM-Sechzehntelfinale. Die ADMIRAL Ansakonferenz fiebert dem Duell entgegen - und begleitet dich erneut ab 3:30 Uhr.

Hannes, July und Patrick liefern Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen aus dem Chat. Unterstützung und LIVE-Updates direkt aus dem Stadion kommen von ÖFB-Experte Harald.

Kommentiert live mit, teilt eure Tipps und werdet Teil der Watchparty.

ÖFB-Team bei der WM - alle News und Infos >>>

HIER geht es zur Watchparty >>>

Jetzt erhältlich: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Hätte Messis Führungstor zählen dürfen?

Hätte Messis Führungstor zählen dürfen?

FIFA WM
49
Prilasnig: "Kein Taktieren gegen Algerien, Vollgas gegen Spanien"

Prilasnig: "Kein Taktieren gegen Algerien, Vollgas gegen Spanien"

Fußball
4
ÖFB-Sportdirektor Schöttel erwartet "enges Spiel" gegen Algerien

ÖFB-Sportdirektor Schöttel erwartet "enges Spiel" gegen Algerien

ÖFB-Team
Spiel der Schande 2.0? Das wäre für Algerien "undenkbar"

Spiel der Schande 2.0? Das wäre für Algerien "undenkbar"

FIFA WM
21
WM-Watchparty JETZT LIVE: Österreich gegen Argentinien

WM-Watchparty JETZT LIVE: Österreich gegen Argentinien

FIFA WM
1
Absichtlich verlieren? Klare Ansage von Posch

Absichtlich verlieren? Klare Ansage von Posch

ÖFB-Team
54
Österreichs Offensivreihe: Wer kann was besonders gut?

Österreichs Offensivreihe: Wer kann was besonders gut?

ÖFB-Team

Kommentare

ÖFB-Legionäre ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 LAOLA1+ Ansakonferenz Österreich (Team, Fußball) Algerien ÖFB-Teamchef Fußball-WM Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Julia Haunschmid Ralf Rangnick ÖFB