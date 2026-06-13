Warum Rangnick (erst jetzt) verlängert hat

"Ich kann mit einem guten Gefühl sagen, dass das die richtige Entscheidung ist", sagt Ralf Rangnick nach seiner Vertragsverlängerung.

Der Deutsche bleibt bis zur bzw. im Quali-Fall bis nach der EURO 2028 ÖFB-Teamchef.

Es sei ihm wichtig gewesen, dass die Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem Start seines Teams in die WM 2026 fällt.

Milans Zeitplan

Dass er bis zuletzt mit dem AC Milan gesprochen hat, ist längst kein Geheimnis mehr.

"Es kann nicht nur für mich, sondern durchaus auch für andere Personen reizvoll sein, bei diesem Projekt dabei zu sein", sagt er.

Doch der Zeitplan der Mailänder hielt mit den Voraussetzungen Rangnicks nicht Schritt. "Ich habe von Anfang an klar gemacht, dass ich zu Beginn unserer WM Klarheit haben muss. Nachdem sich abgezeichnet hat, dass von deren Seite noch keine Klarheit herrscht, war für mich klar, mich so zu entscheiden, wie ich mich entschieden habe", erklärt Rangnick.