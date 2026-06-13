Warum Rangnick (erst jetzt) verlängert hat

Rangnicks Bilanz:
Spiele
S/U/N
Tore
45
27/8/10
91:40
"Mir liegt das wirklich am Herzen"
Es war nicht das erste Mal, dass er andere Möglichkeiten gehabt habe.
"Ich stand in den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal schon vor der Frage, was ich mache. Wenn ich mich in dieser Aufgabe, in dieser Konstellation, in diesem Land nicht wohlfühlen würde, würde ich hier schon seit mindestens zwei Jahren nicht mehr sitzen. Mir liegt das Ganze hier wirklich am Herzen."
Warten auf den Stab
Am Herzen liegt ihm auch sein Trainerteam. Es hat mitunter so lange gedauert, bis der 67-Jährige die Unterschrift unter seinen neuen Vertrag gesetzt hat, weil er sicher gehen wollte, dass seine Vertrauten weiterhin an Bord und mit deren Verträgen zufrieden sind.
Konkret geht es um seine Assistenten Onur Cinel und Stefan Oesen sowie Teammanager Lennart Coerdt. "Es war wichtig, zu wissen, dass mein Stab dabei bleibt. Ich weiß das im Prinzip seit dem Tag, als wir in die USA abgeflogen sind", sagt Rangnick.
So geht es mit dem Trainerteam konkret weiter >>>
Das Gehalt
Der ÖFB hat mithilfe von Sponsoren das Gehalt des Trainers auf rund zwei Millionen Euro brutto pro Jahr verdoppelt.
Die Spieler haben am Samstag vor dem Training erfahren, dass Rangnick bleibt. "Ich habe zumindest keinen gesehen, der schmerzverzerrt das Gesicht verzogen hat", lacht Rangnick.