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Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

Der ÖFB-Teamchef pfeift auf Rotation und will auch die Gelbsperre-Gefährdeten einsetzen. Trotzdem sind einige Fragen offen.

Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf? Foto: © IMAGO / Xinhua
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Ralf Rangnick hat nicht die Absicht, das Spiel gegen Algerien (So., ab 4 Uhr im LIVE-Ticker) auch nur irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Rotation ist kein Thema", stellt der ÖFB-Teamchef klar. Er will im letzten Gruppenspiel der WM mit seiner besten Elf auflaufen.

"Die Jungs sind schlau genug"

Auch darauf, dass mit Konrad Laimer, Stefan Posch und Marcel Sabitzer drei Spieler schon Gelb gesehen und bei einer weiteren Verwarnung im Sechzehntelfinale gesperrt wären, nimmt er keine Rücksicht.

"Die Jungs sind schlau genug", sagt er und schließt freilich nicht aus, das Trio im Falle eines günstigen Spielverlaufs auszuwechseln.

Nichtsdestoweniger stellen sich einige Fragen in Sachen Aufstellung.

Wird Alaba geschont?

Alexander Schlager im Tor ist ein Fixpunkt. Auf den beiden Außenverteidiger-Positionen haben zuletzt Stefan Posch rechts und Konrad Laimer links gute Leistungen gebracht.

Aber auch Phillipp Mwene oder Alexander Prass, dessen starke Trainingsleistungen betont werden, könnten ein Thema sein. Dann würde Laimer ins Mittelfeld rücken.

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Spielt der Kapitän zum dritten Mal in Folge?
Foto: ©IMAGO / Icon Sportswire

In der Innenverteidigung ist gut möglich, dass David Alaba kein drittes Spiel in so kurzer Zeit absolvieren muss, um dann in einem möglichen Sechzehntelfinale wieder voll da zu sein.

Ein Duo aus dem Trio Philipp Lienhart, Kevin Danso und Marco Friedl erscheint sinnvoll. Wenn Rangnick gegen spielstarke Algerier viel Wert auf den Spielaufbau legt, werden wohl Friedl als Linksfuß und Lienhart rechts den Vorzug bekommen.

Wer spielt neben Seiwald?

In der defensiven Mittelfeld-Zentrale ist Nicolas Seiwald wie immer gesetzt. Neben ihm ist Xaver Schlager die logische Lösung, doch auch Laimer oder Paul Wanner sind ein Thema.

Marcel Sabitzer als linker Zehner steht nicht zur Diskussion. Auf der rechten Seite erhielt bis jetzt stets Romano Schmid den Vorzug, eventuell darf sich diesmal Patrick Wimmer versuchen.

Die Zehner-Frage

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Bekommt Chukwuemeka die Chance von Beginn an?
Foto: ©IMAGO / ZUMA Press

Die Baumgartner-Rolle hinter der Spitze ist eine der zentralen Fragen dieser WM. Laimer war gegen Jordanien dran – wenn Rangnick gegen die für ihren gepflegten Spielaufbau bekannten Algerier wieder auf intensives Pressing setzt, wäre er wohl die bevorzugte Variante.

Geht es mehr um spielerische Lösungen, ist Paul Wanner ein heißer Kandidat. Doch auch Carney Chukwuemeka darf sich Hoffnungen auf einen Startplatz machen, hat als Joker seine Sache bisher gut gemacht.

Wer stürmt?

An vorderster Front ist alles offen. Marko Arnautovic traut der Teamchef keine 90 Minuten zu, auch Sasa Kalajdzic hat mit der hohen Intensität gegen Jordanien so seine Probleme gehabt.

Michael Gregoritsch war gegen Argentinien gegen den Ball sehr gut unterwegs, im Spiel mit dem Ball hielt sich sein Impact aber in Grenzen.

Rangnick erwartet jedenfalls "einen spielstarken Gegner, der uns aber auch körperlich vor bestimmte Aufgaben stellen wird".

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