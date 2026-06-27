Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

Ralf Rangnick hat nicht die Absicht, das Spiel gegen Algerien (So., ab 4 Uhr im LIVE-Ticker) auch nur irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Rotation ist kein Thema", stellt der ÖFB-Teamchef klar. Er will im letzten Gruppenspiel der WM mit seiner besten Elf auflaufen.

"Die Jungs sind schlau genug"

Auch darauf, dass mit Konrad Laimer, Stefan Posch und Marcel Sabitzer drei Spieler schon Gelb gesehen und bei einer weiteren Verwarnung im Sechzehntelfinale gesperrt wären, nimmt er keine Rücksicht.

"Die Jungs sind schlau genug", sagt er und schließt freilich nicht aus, das Trio im Falle eines günstigen Spielverlaufs auszuwechseln.

Nichtsdestoweniger stellen sich einige Fragen in Sachen Aufstellung.

Wird Alaba geschont?

Alexander Schlager im Tor ist ein Fixpunkt. Auf den beiden Außenverteidiger-Positionen haben zuletzt Stefan Posch rechts und Konrad Laimer links gute Leistungen gebracht.

Aber auch Phillipp Mwene oder Alexander Prass, dessen starke Trainingsleistungen betont werden, könnten ein Thema sein. Dann würde Laimer ins Mittelfeld rücken.