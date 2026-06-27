Algerien Algerien DZA
Österreich Österreich AUT
Morgen 04:00 Uhr
1 4.10
X 2.10
2 2.90
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich vs. Algerien

WM 2026 heute live: Wo läuft Österreich gegen Algerien am Sonntag ab 4 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich vs. Algerien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Österreich gegen Algerien (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Für das ÖFB-Team geht es im letzten Gruppenspiel um den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel sowohl bei ZDF als auch bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: England vs. Panama

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs. Ghana

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest >>>

WM 2026 - Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch >>>

Mehr zum Thema

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

Fußball WM
Tabellenrechner: Wer steigt in ÖFB-Gruppe J auf?

Tabellenrechner: Wer steigt in ÖFB-Gruppe J auf?

ÖFB-Team
5
WM heute um 4 Uhr: Österreich - Algerien im Kampf um K.o.-Phase

WM heute um 4 Uhr: Österreich - Algerien im Kampf um K.o.-Phase

ÖFB-Team
1
Algerien-Trainer über ÖFB: "Alle ein bisschen Red Bull im Blut"

Algerien-Trainer über ÖFB: "Alle ein bisschen Red Bull im Blut"

Fußball WM
7
Fit für Algerien: Paul Wanner trainiert wieder

Fit für Algerien: Paul Wanner trainiert wieder

Fußball WM
Rangnick: "Mit dem Vorsatz kannst du nicht in ein Spiel gehen"

Rangnick: "Mit dem Vorsatz kannst du nicht in ein Spiel gehen"

ÖFB-Team
11
Deine ÖFB-Startelf gegen Algerien - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Algerien - Stimme ab!

ÖFB-Team
17

Kommentare

ÖFB-Team FIFA WM 2026 Algerien Fußball