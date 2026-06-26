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NEWS
Deine ÖFB-Startelf gegen Algerien - Stimme ab!
Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell das ÖFB-Team für das WM-Spiel gegen Algerien nach deinen Wünschen auf.
Bei uns bist du der Teamchef!
In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.
Nach dem Sieg gegen Jordanien und der Niederlage gegen Titelverteidiger Argentinien wartet auf Österreich das dritte und letzte Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft.
Am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft das ÖFB-Team auf Algerien. Gleichzeitig ist es das direkte Duell um Rang zwei.
Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.
Entwarnung bei Paul Wanner >>>
Stimme jetzt ab: