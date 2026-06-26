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Deine ÖFB-Startelf gegen Algerien - Stimme ab!

Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell das ÖFB-Team für das WM-Spiel gegen Algerien nach deinen Wünschen auf.

Deine ÖFB-Startelf gegen Algerien - Stimme ab!
Textquelle: © LAOLA1
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Bei uns bist du der Teamchef!

In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.

Nach dem Sieg gegen Jordanien und der Niederlage gegen Titelverteidiger Argentinien wartet auf Österreich das dritte und letzte Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft.

Am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>) trifft das ÖFB-Team auf Algerien. Gleichzeitig ist es das direkte Duell um Rang zwei.

Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.

Entwarnung bei Paul Wanner >>>

Stimme jetzt ab:

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