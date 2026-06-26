Ansakonferenz

Mit dieser ÖFB-Elf gegen Algerien!

Wer hat sich gegen Argentinien empfohlen – und wer muss weichen? Die ADMIRAL Ansakonferenz diskutiert die ideale ÖFB-Startelf.

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Jetzt wird aufgestellt!

Vor dem entscheidenden WM-Gruppenspiel gegen Algerien am Sonntag (4 Uhr im LIVE-Ticker und ab 3:30 Uhr in der LIVE-Watchparty) präsentiert die ADMIRAL Ansakonferenz ihre gemeinsame Wunsch-Startelf.

Verdient David Alaba nach seinem Auftritt gegen Argentinien einen Platz in der Innenverteidigung? Sollen Paul Wanner und Carney Chukwuemeka gemeinsam beginnen? Und setzt Ralf Rangnick diesmal von Beginn an auf Marko Arnautovic?

Auch in der Community wird eifrig diskutiert. YouTube-User horisview meint: "Wanner und Chukwuemeka sollten immer gemeinsam spielen, nicht einzeln." RudiKorp hält dagegen: "Das Problem ist, dass Österreich keinen Sturm hat. Offensiv und kreativ passiert nicht viel – nicht nur gegen Argentinien."

Wie würde deine Startelf gegen Algerien aussehen?

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Jetzt erhältlich: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

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