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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe J mit Österreich

Österreich, Jordanien, Argentinien und Algerien rittern in Gruppe J um den Aufstieg. Der aktuelle Tabellenstand - LIVE-Infos:

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe J mit Österreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe J, in der Österreich, Jordanien, Argentinien und Algerien um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Die aktuelle Übersicht der Gruppe J:

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