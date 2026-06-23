Das ÖFB-Nationalteam kann vor dem letzten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 den Aufstieg ins Sechzehntelfinale aus eigener Kraft fixieren.

Alles, was es dafür benötigt, ist ein Unentschieden im abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien (Sonntag, ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Bereits ein Unentschieden würde für Österreich reichen, um Platz zwei in der Gruppe J abzusichern. Dafür verantwortlich wäre das bessere Torverhältnis Österreichs im Vergleich zu Algerien.

Auch mit einem Sieg gegen Algerien würde man als Gruppenzweiter das Sechzehntelfinale erreichen.

Argentinien steht nach dem Sieg Algeriens gegen Jordanien als Gruppensieger fest, Jordanien als Gruppenletzter.

Gruppendritter? Aufstieg, aber auch Ausscheiden möglich

Verliert das ÖFB-Team am letzten Spieltag gegen Algerien, ist allerdings auch ein Ausscheiden noch möglich. Mit einer Niederlage wäre Österreich Gruppendritter.

Ob es Österreich dann gelingt, als einer der acht besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einzuziehen, wird auch von den Ergebnissen in den anderen Gruppen abhängen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass Österreich mit drei Punkten und einem nur knapp negativen Torverhältnis ordentliche Chancen hätte.

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