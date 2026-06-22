Österreich kämpft bei der WM 2026 in Gruppe J um den Einzug in die K.-o.-Phase.

Nach dem ersten Spieltag halten Argentinien und das ÖFB-Team bei drei Punkten, Jordanien und Algerien bei null. Tabelle und Spielplan Gruppe J >>>

Mit dem LAOLA1-Tabellenrechner kannst du sämtliche Szenarien durchspielen und berechnen, wie sich die Ergebnisse der verbleibenden Spiele auf die Platzierungen auswirken.

Wer schafft den Aufstieg, wer muss zittern? Hier kannst du die Gruppe nach deinen Tipps neu berechnen: