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WM heute: Kracher Argentinien - Österreich

Im zweiten Gruppenspiel trifft das ÖFB-Team auf den amtierenden Weltmeister und Superstar Lionel Messi. Was ist möglich? LIVE-Infos:

WM heute: Kracher Argentinien - Österreich Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Auf Österreichs Nationalteam wartet bei der WM das große Highlight: Das Duell gegen Weltmeister Argentinien! Ankick in Dallas ist um 19 Uhr MEZ - im LIVE-Ticker und in der LIVE-Watchparty >>>

Argentinien ist dank eines Triplepacks von Lionel Messi mit einem souveränen 3:0 gegen Algerien ins Turnier gestartet. Auch Österreich hält durch ein 3:1 gegen Jordanien bei drei Punkten, ein weiterer Zähler wäre wohl schon gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die K.o.-Phase.

Gruppe J: Spielplan, Ergebnisse & Tabelle >>>

Allerdings gilt die Truppe von Coach Ralf Rangnick gegen Argentinien als krasser Außenseiter. Der dreifache Weltmeister hat seine jüngsten acht Länderspiele allesamt gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert, verfügt über zahlreiche Profis bei europäischen Topklubs - und er hat Messi.

Argentinien - Österreich im LIVE-Ticker:

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