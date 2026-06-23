Jordanien Jordanien JOR
Algerien Algerien DZA
Endstand
1:2
1:0 , 0:2
  • Nizar Al-Rashdan
  • Nadhir Benbouali
  • Amine Gouiri
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VIDEO: So zieht ÖFB-Gegner Algerien den Kopf aus der Schlinge

Gegen Jordanien liegen die Nordafrikaner lange 0:1 zurück, in der Schlussphse dreht man das Spiel aber doch noch.

Textquelle: © LAOLA1
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Algerien sichert sich mit einem 2:1-Sieg gegen Jordanien am zweiten Spieltag der Gruppe J der Fußball-WM 2026 das Entscheidungsspiel gegen Österreich um den zweiten Gruppenplatz.

So kann Österreich am letzten Gruppenspieltag aufsteigen >>>

Dabei ging Jordanien sogar in Führung. Nizar Al Rashdan (36.) gelang das 1:0 für den Underdog. Algerien kam aber zurück und drehte das Spiel durch Nadir Benbouali (69.) und Amine Gouiri (82.).

zum Spielbericht >>>

Alle Highlights des Spiels im VIDEO:

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