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Klopp lobt ÖFB-Team: "Goldene Generation"

Als Experte bei Magenta TV hat Jürgen Klopp im Zuge der WM schon für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt. Der "Goldenen Generation" Österreichs traut er auch gegen Argentinien einiges zu.

Klopp lobt ÖFB-Team: "Goldene Generation" Foto: © IMAGO / Kirchner-Media
Textquelle: © LAOLA1
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Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat bei Magenta TV seine Einschätzung zur Partie Österreich gegen Argentinien (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) abgegeben.

Dabei lobt er das ÖFB-Team in den höchsten Tönen und spricht von einem "hochinteressanten Spiel".

"Es könnte erneut eine Goldene Generation sein, die Österreich da gerade zur Verfügung hat", meint Klopp auf die Kaderqualität bezogen. Zudem habe Österreich mit Ralf Rangnick den "perfekten Trainer für diese Mannschaft".

Klopp streicht Top-Organisation im Spiel gegen den Ball heraus

Das ÖFB-Team sieht er im Match gegen Argentinien als gefährlichen Underdog.

"Österreich ist in diesem Spiel natürlich nicht Favorit, aber sie sind mittlerweile ein richtiger Challenger für jede Mannschaft, weil sie top organisiert gegen den Ball sind und das werden die Argentinier merken. Die Räume werden schwieriger zu finden sein", so der Kulttrainer. Zudem habe die Mannschaft das nötige Tempo, "um den ein oder anderen Nadelstich zu setzen".

Nachdem beide Mannschaften in Gruppe J bei drei Punkten halten, könnte heute die Vorentscheidung im Kampf um den Gruppensieg fallen.

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