Der WM-Hype erhält einen Dämpfer.

Österreich muss sich Weltmeister Argentinien mit 0:2 geschlagen geben und verpasst damit den vorzeitigen Aufstieg in die K.o.-Phase.

Für Diskussionen sorgt vor allem die Führung der Südamerikaner: Vor dem 0:1 geht Xaver Schlager nach einem Zweikampf mit Alexis Mac Allister zu Boden, der Pfiff bleibt jedoch aus. Wenige Sekunden später trifft Lionel Messi zur Führung.

"Das Tor hätte niemals zählen dürfen", meint User "Pineappledog" auf LAOLA1.

Andere sehen das Ergebnis nüchterner. "Argentinien hat verdient gewonnen", schreibt User "Karlo2".

War Österreich zu brav? Hätte Rangnick früher reagieren müssen? Und welche Lehren lassen sich vor dem entscheidenden Duell mit Algerien ziehen?

Hannes, July und Patrick analysieren die Niederlage gegen den Weltmeister und blicken bereits auf das Gruppenfinale.

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