WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador
Mit Mexiko steht der zweite Co-Gastgeber im Achtelfinale. Zudem spricht Spanien-Star Lamine Yamal über seinen Fitnesszustand vor dem ÖFB-Duell.
Der dritte Tag der WM-Sechzehntelfinale hatte einiges zu bieten.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:
Souveräner Auftritt: Co-Gastgeber Mexiko schmeißt Ecuador raus
Der noch ungeschlagene Gastgeber gibt sich im WM-Sechzehntelfinale keine Blöße>>>
Frankreich begeistert mit dem Auftritt gegen Schweden. Bei der WM wird die Deschamps-Elf das zu schlagende Team sein.
Machtdemonstration! Frankreich untermauert Titelambitionen>>>
Phillipp Mwene erklärt, was das Finish gegen Algerien mit dem Team gemacht hat und wie er Lamine Yamal stoppen will.
Worauf sich das ÖFB-Team gegen Spanien. wieder besinnen will>>>
Kylian Mbappé stellt eine neue Bestmarke auf. Der Star-Angreifer von Real Madrid hat nun zehn Tore in WM-K.o.-Spielen erzielt und ist alleiniger Rekordhalter.
Meiste Tore in K.o.-Spielen! Mbappé verdrängt absolute Legende>>>
Barca-Star Lamine Yamal hat sich vor dem anstehenden WM-Spiel gegen Österreich mit einem Update zu seinem Fitnesszustand zu Wort gemeldet.