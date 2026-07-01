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WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador

Mit Mexiko steht der zweite Co-Gastgeber im Achtelfinale. Zudem spricht Spanien-Star Lamine Yamal über seinen Fitnesszustand vor dem ÖFB-Duell.

WM-Update: Frankreich zaubert, Mexiko besiegt Ecuador Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Der dritte Tag der WM-Sechzehntelfinale hatte einiges zu bieten.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

  • Souveräner Auftritt: Co-Gastgeber Mexiko schmeißt Ecuador raus

Der noch ungeschlagene Gastgeber gibt sich im WM-Sechzehntelfinale keine Blöße>>>

  • Frankreich begeistert mit dem Auftritt gegen Schweden. Bei der WM wird die Deschamps-Elf das zu schlagende Team sein.

Machtdemonstration! Frankreich untermauert Titelambitionen>>>

  • Phillipp Mwene erklärt, was das Finish gegen Algerien mit dem Team gemacht hat und wie er Lamine Yamal stoppen will.

Worauf sich das ÖFB-Team gegen Spanien. wieder besinnen will>>>

  • Kylian Mbappé stellt eine neue Bestmarke auf. Der Star-Angreifer von Real Madrid hat nun zehn Tore in WM-K.o.-Spielen erzielt und ist alleiniger Rekordhalter.

Meiste Tore in K.o.-Spielen! Mbappé verdrängt absolute Legende>>>

  • Barca-Star Lamine Yamal hat sich vor dem anstehenden WM-Spiel gegen Österreich mit einem Update zu seinem Fitnesszustand zu Wort gemeldet.

Lamine Yamal spricht vor ÖFB-Duell über Fitnesszustand>>>

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