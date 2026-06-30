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Lamine Yamal spricht vor ÖFB-Duell über Fitnesszustand

Yamal hat sich vor dem anstehenden Spiel mit einem Update zu seinem Fitnesszustand zu Wort gemeldet.

Lamine Yamal spricht vor ÖFB-Duell über Fitnesszustand Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Im April erlitt Yamal eine Muskelverletzung am Oberschenkel und feierte erst im Eröffnungsspiel gegen Kap Verde sein Comeback.

Nun möchte er im Sechzehntelfinale gegen Österreich (um 21 Uhr im LIVE-Ticker und in der Watchparty) wieder zu alter Form finden.

"80 bis 90 Prozent Fitness"

Im Interview mit "Partidazo de COPE" erklärte der 18-jährige Offensivspieler von FC Barcelona, dass er sich aktuell bei "80 bis 90 Prozent Fitness" fühle.

Trotz der noch nicht vollständigen Belastungsfähigkeit sei er überzeugt, eine volle Spielzeit absolvieren zu können.

"Ich kann 90 Minuten gegen Österreich spielen", so Yamal über das bevorstehende Duell.

Im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay wurde der 18-Jährige in der 76. Minute ausgewechselt.

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