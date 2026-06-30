Gastgeber Mexiko möchte den Erfolgslauf bei der WM 2026 fortsetzen.

Der Sieger der Gruppe A trifft in der Runde der besten 32 Nationen in der Nacht auf Mittwoch auf Ecuador (ab 3 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Mit neun Punkten sowie keinem Gegentor legten die Mexikaner eine makellose Gruppenphase hin. Ecuador sicherte sich mit einem Kraftakt gegen Deutschland noch einen Platz unter den acht besten Gruppendritten.

Der Sieger trifft im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells England gegen DR Kongo.

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WM-Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador im LIVE-Ticker: