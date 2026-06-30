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Morgen 03:00 Uhr
NEWS
WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador
Für die ungeschlagenen Gastgeber geht es im Sechzehntelfinale gegen Ecuador. LIVE-Infos:
Gastgeber Mexiko möchte den Erfolgslauf bei der WM 2026 fortsetzen.
Der Sieger der Gruppe A trifft in der Runde der besten 32 Nationen in der Nacht auf Mittwoch auf Ecuador (ab 3 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Mit neun Punkten sowie keinem Gegentor legten die Mexikaner eine makellose Gruppenphase hin. Ecuador sicherte sich mit einem Kraftakt gegen Deutschland noch einen Platz unter den acht besten Gruppendritten.
Der Sieger trifft im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells England gegen DR Kongo.