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Meiste Tore in K.o.-Spielen! Mbappe verdrängt absolute Legende

Kylian Mbappe spielt in den USA wieder eine fabelhafte WM und sichert sich einen neuen Rekord.

Textquelle: © LAOLA1
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Angeführt von Kylian Mbappe hat Frankreich seine Position als Top-Favorit auf den WM-Titel in den USA neuerlich untermauert.

Der Weltmeister von 2018 besiegte Schweden im Sechzehntelfinale mit 3:0 und hätte bei besserer Chancenverwertung noch viel höher gewinnen können.

Bei der Wahl zum Mann des Spiels führte an Mbappe kein Weg vorbei. Der Superstar glänzte mit einem Doppelpack, hält nun genauso wie Lionel Messi bei sechs Turnier-Toren. Die Torschützenliste der WM 2026 >>>

Außerdem schüttelte er Miroslav Klose in der ewigen Rangliste ab, mit nun 18 WM-Toren - in 18 Spielen - fehlt ihm Stand jetzt nur ein Treffer auf Messi. Die ewige Torschützenliste >>>

Zehn Tore in K.o.-Spielen

Im Spiel gegen Schweden sicherte sich der 27-Jährige eine Bestmarke.

Der Star-Angreifer von Real Madrid hat nun zehn Tore in WM-K.o.-Spielen erzielt und ist alleiniger Rekordhalter. Zuvor lag Mbappe gleichauf mit den brasilianischen Legenden Leonidas und Ronaldo.

Darüber hinaus sind in der Fußball-Geschichte noch keinem Spieler sieben Doppelpacks bei Weltmeisterschaften gelungen. Messi, Ronaldo, Klose und Just Fontaine ist dies vier Mal gelungen.

Die Highlights des Spiels:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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