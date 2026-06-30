WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko - Ecuador

Die FIFA WM 2026 geht in der Nacht auf Mittwoch mit dem Sechzehntelfinale zwischen Gastgeber Mexiko und Ecuador (Mittwoch, ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf Servus TV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel bei der ARD und läuft außerdem bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Ecuador

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV