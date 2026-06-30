WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko - Ecuador
WM 2026 heute live: Wo läuft Mexiko gegen Ecuador am Mittwoch ab 3:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht in der Nacht auf Mittwoch mit dem Sechzehntelfinale zwischen Gastgeber Mexiko und Ecuador (Mittwoch, ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf Servus TV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel bei der ARD und läuft außerdem bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD & MagentaTV
Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Ecuador
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV
Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ARD & MagentaTV