Mexiko Mexiko MEX Ecuador Ecuador ECU
Morgen 03:00 Uhr
1 2.20
X 2.95
2 3.75
  • TV-Infos
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko - Ecuador

WM 2026 heute live: Wo läuft Mexiko gegen Ecuador am Mittwoch ab 3:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko - Ecuador Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA WM 2026 geht in der Nacht auf Mittwoch mit dem Sechzehntelfinale zwischen Gastgeber Mexiko und Ecuador (Mittwoch, ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf Servus TV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV ON zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel bei der ARD und läuft außerdem bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 30.06., 19:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 30.06., 23:00 Uhr: Frankreich vs. Schweden

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Ecuador

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 18:00 Uhr: England vs. DR Kongo

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 01.07., 22:00 Uhr: Belgien vs. Senegal

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

WM um 3 Uhr: Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador

Fußball WM
WM-Programm, 30. Juni: Favorit Frankreich will eine Runde weiter

WM-Programm, 30. Juni: Favorit Frankreich will eine Runde weiter

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - Schweden

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich - Schweden

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Elfenbeinküste vs. Norwegen

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Elfenbeinküste vs. Norwegen

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Niederlande vs. Marokko

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Deutschland vs. Paraguay

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Japan

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Brasilien vs. Japan

Fußball WM
1

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 TV-Programm Mexiko (Team Fußball) Ecuador (Team, Fußball)