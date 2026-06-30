WM-Programm, 30. Juni: Favorit Frankreich will eine Runde weiter

Die K.o.-Runde bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange! Nach den ersten Spielen wird es weiter ernst. Top-Favorit Frankreich startet ins Sechzehntelfinale.

Ein Überblick über den Zeitplan am 30. Juni:

Programm, 30. Juni (MESZ):

03:00 Uhr: Niederlande - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

Zwischen den Niederlanden und Marokko kommt es wohl zu einem Duell auf Augenhöhe. Die Europäer haben ihre Gruppe ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 10:4 gewonnen.

Marokko hingegen musste sich hauchdünn Rekordweltmeister Brasilien geschlagen geben. Einzig aufgrund des schlechteren Torverhältnisses landete man am Ende auf Platz zwei.

Gleichzeitig ist es auch das Duell der Torjäger: Sowohl Ismael Saibari als auch Brian Brobbey erzielten bei dieser WM bereits drei Tore.

19:00 Uhr: Elfenbeinküste - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)

Mit viel Spannung wird diese Partie erwartet. Beide Nationen mussten sich in ihrer jeweiligen Gruppe einer Topnation geschlagen geben und landeten daher auf Platz zwei.

Die Elfenbeinküste überzeugte mit zwei Siegen, einzig gegen Deutschland kassierte man spät eine knappe 1:2-Pleite. Vor allem Supertalent Yan Diomande sorgt für die Afrikaner für Furore.

Norwegen präsentierte sich ebenfalls von seiner besten Seite. Siege gegen den Irak und den Senegal stehen einer Niederlage gegen Topfavorit Frankreich gegenüber. Gegen den Weltmeister von 2018 rotierte man aber stark.

Star des Teams ist zweifellos Erling Braut Haaland. Der Ex-Salzburger traf bereits vier Mal.

23:00 Uhr: Frankreich - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt: Alles andere als ein Sieg von Frankreich wäre eine Sensation.

Die "Equipe Tricolore" hat eine perfekte Gruppenphase gespielt und strotzt vor Selbstvertrauen. Das Trio um Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise sorgt für viel Furore.

Schweden hingegen hat sich in einer schwierigen Gruppe als Dritter mit vier Punkten für die K.o.-Phase qualifiziert. Gegen Tunesien gab es einen Sieg, gegen Japan ein Remis und gegen die Niederlande eine klare Niederlage.

Programm, 1. Juli (MESZ):

03:00 Uhr: Mexiko - Ecuador (LIVE-Ticker >>>)

Der Co-Gastgeber hat eine perfekte Gruppenphase gespielt. Die Mexikaner gewannen alle drei Spiele gegen Südafrika, Südkorea und Tschechien.

Ecuador hingegen tat sich in der Gruppe überraschend schwer. Die Südamerikaner, die in der Quali noch überzeugt hatten, holten erst im letzten Spiel durch einen überraschenden Sieg gegen Deutschland das Ticket für die K.o.-Phase.

Es wird eine ausgeglichene Partie erwartet. Mexiko baut auf den Heimvorteil, Ecuador auf die stabile Defensive.

18:00 Uhr: England - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)

Die "Three Lions" gehen als klarer Favorit in die Begegnung gegen das Überraschungsteam aus Afrika.

In der Gruppenphase blieb die Elf von Thomas Tuchel ungeschlagen, holte zwei klare Siege und ein torloses Remis gegen Ghana.

DR Kongo hingegen kämpfte sich in einer schweren Gruppe ins Sechzehntelfinale. Gegen Kolumbien gab es eine knappe Niederlage, gegen Portugal holte man ein Remis und zum Abschluss wurde Usbekistan besiegt.

22:00 Uhr: Belgien - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

Die "Roten Teufel" taten sich in der Gruppe noch schwer. Erst im letzten Gruppenspiel wurde mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland das Sechzehntelfinale erreicht.

Zuvor gab es nur Remis gegen den Iran und Ägypten. Dennoch besitzt der ewige "Geheimfavorit" noch immer viel Qualität in der Offensive.

Auch der Senegal qualifizierte sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Irak für das Sechzehntelfinale. Zuvor gab es Niederlagen gegen Frankreich und Norwegen.

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