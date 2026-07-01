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Julian Quinones
- Raul Jimenez
Souveräner Auftritt: Co-Gastgeber Mexiko schmeißt Ecuador raus
Nach einer Gewitterverzögerung nehmen die Hausherren das Heft schnell in die Hand und lassen bald keinen Zweifel an ihrem Achtelfinal-Aufstieg.
Nach Kanada steht mit Mexiko der nächste Co-Gastgeber im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
Die Mexikaner setzen sich in ihrer eigenen Hauptstadt gegen Ecuador 2:0 durch. Das Spiel muss wegen eines Gewitters eine Stunde später als geplant angepfiffen werden.
Die Hausherren übernehmen vom Beginn weg das Kommando, klopfen durch einen Kopfball von Raul Jiménez erstmals an (7.).
Nach der ersten nennenswerten Offensivaktion Ecuadors – der Schuss von Enner Valencia geht an die Außenstange (18.) – sorgt Julian Quinnones für das 1:0: Nach einem schnellen Spielaufbau zieht der Saudi-Legionär in die Mitte und setzt den Ball ins Kreuzeck (22.).
Nach einem Fehlpass der Ecuadorianer in der eigenen Hälfte tritt Quinones wenige Minuten später als Assistgeber auf: Raul Jiménez wird in der Mitte nicht bedrängt, glänzt ebenfalls mit einem tollen Abschluss zum 2:0 (31.). Es ist der verdiente Pausenstand.
Warten auf England
Nach Seitenwechsel findet Ecuador etwas besser ins Spiel und kommt zu mehr Ballbesitz, aber kaum zu Räumen.
Die beste Gelegenheit gehört wieder Mexiko, als Kapitän Cesar Montes Schlussmann Hernan Galindez zu einer starken Parade zwingt (66.).
In der Schlussphase lässt Mexiko den Gegner kommen, es gelingt den Südamerikanern aber kein Treffer mehr. In der Nachspielzeit gibt es gegen Arsenal-Abwehrspieler Piero Hincapié wegen Handvorhaltens die Rote Karte.
Mexiko wird – wieder im Aztekenstadion – im Achtelfinale auf England oder die DR Kongo treffen.