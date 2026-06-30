Worauf sich das ÖFB-Team wieder besinnen will

Ja, das Soll wurde bisher erfüllt. Nein, die Leistungen waren bisher nicht berauschend.

Aber das dramatische Happy End lässt das ÖFB-Team mit einem guten Gefühl aus der Gruppenphase ins WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien gehen. Donnerstag, 21 Uhr, LIVE-Ticker >>>

Diese Gewissheit hat das 3:3 gegeben

"Dieses Spiel gegen Algerien hat uns nochmal brutal zusammengeschweißt. Es hat uns gezeigt, dass alles möglich ist – egal, wie aussichtslos die Situation scheint", sagt Phillipp Mwene.

Diese finalen Minuten hätten der Mannschaft "noch einmal die Gewissheit gegeben, dass wir trotzdem die Chance haben, zu gewinnen, auch wenn Spanien scheinbar ein übermächtiger Gegner ist", versichert der Linksverteidiger.

Darauf will sich das ÖFB-Team besinnen

Dass die bisherigen Vorstellungen keine Galen waren, ist der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick bewusst. Vor allem der Pressingfußball, der das Team unter der Ägide des Deutschen bisher ausgezeichnet hat, funktioniert in den USA wenig bis gar nicht.

Mwene gibt zu: "Ich glaube, wir haben noch nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Woran das genau liegt, ist schwer zu sagen."