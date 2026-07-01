Frankreich Frankreich FRA Schweden Schweden SWE
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
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Highlights: Frankreich zaubert Schweden weg

Angeführt von Kylian Mbappé feiern "Les Bleus" einen überzeugenden Erfolg.

Textquelle: © LAOLA1
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Frankreich steht im Achtelfinale der Fußball-WM. Der aktuelle Vize-Champion feierte am Dienstag in New York gegen Schweden einen 3:0-Erfolg und wurde dabei seiner Rolle als Turnier-Topfavorit neuerlich gerecht.

Kylian Mbappé (45., 74.) und Bradley Barcola (53.) schossen "Les Bleus" in die Runde der letzten 16, wo es am Samstag gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay geht.

Mbappé ist mit nun 18 WM-Toren in der ewigen Rangliste alleiniger Zweiter hinter Lionel Messi (19).

Die Highlights des Spiels:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - David Villa (Spanien)
#18 - Christian Vieri (Italien)

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