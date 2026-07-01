Highlights: Frankreich zaubert Schweden weg

Frankreich steht im Achtelfinale der Fußball-WM. Der aktuelle Vize-Champion feierte am Dienstag in New York gegen Schweden einen 3:0-Erfolg und wurde dabei seiner Rolle als Turnier-Topfavorit neuerlich gerecht.

Kylian Mbappé (45., 74.) und Bradley Barcola (53.) schossen "Les Bleus" in die Runde der letzten 16, wo es am Samstag gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay geht.

Mbappé ist mit nun 18 WM-Toren in der ewigen Rangliste alleiniger Zweiter hinter Lionel Messi (19).

Die Highlights des Spiels: