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Nach Platzverweis! So lange fehlt England-Verteidiger

Der Leverkusen-Legionär wurde gegen Mexiko vom Platz gestellt. Quansah wäre erst wieder in einem möglichen Finale einsatzberechtigt.

Nach Platzverweis! So lange fehlt England-Verteidiger Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Bittere Nachrichten für Thomas Tuchel!

Abwehrspieler Jarell Quansah wurde nach seiner Roten Karte im WM-Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko für zwei Spiele gesperrt. Das gab die FIFA am Donnerstag bekannt.

Damit fehlt der Leverkusen-Legionär England nicht nur im Viertelfinale gegen Norwegen, sondern auch in einem potenziellen Halbfinale gegen den Sieger zwischen Argentinien und der Schweiz.

Damit könnte der 23-Jährige frühestens wieder im Finale zum Einsatz kommen. Teamchef Tuchel setzte den Innenverteidiger, der auch rechts hinten spielen kann, bei dieser Endrunde in zwei Spielen in die Startelf.

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