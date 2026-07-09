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NEWS
Nach Platzverweis! So lange fehlt England-Verteidiger
Der Leverkusen-Legionär wurde gegen Mexiko vom Platz gestellt. Quansah wäre erst wieder in einem möglichen Finale einsatzberechtigt.
Bittere Nachrichten für Thomas Tuchel!
Abwehrspieler Jarell Quansah wurde nach seiner Roten Karte im WM-Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko für zwei Spiele gesperrt. Das gab die FIFA am Donnerstag bekannt.
Damit fehlt der Leverkusen-Legionär England nicht nur im Viertelfinale gegen Norwegen, sondern auch in einem potenziellen Halbfinale gegen den Sieger zwischen Argentinien und der Schweiz.
Damit könnte der 23-Jährige frühestens wieder im Finale zum Einsatz kommen. Teamchef Tuchel setzte den Innenverteidiger, der auch rechts hinten spielen kann, bei dieser Endrunde in zwei Spielen in die Startelf.