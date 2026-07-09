Mit seinem Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Jordanien sorgte Romano Schmid für den ersten emotionalen Höhepunkt Österreichs bei der WM.

Es war ein Treffer, der auch die Menschen über die heimischen Grenzen hinaus begeisterte. Die Sportschau hat das Tor des Bremen-Legionärs nun für das "Tor des Monats Juni" nominiert. Der präzise Schlenzer dürfte also auch im Nachbarland auf Begeisterung gestoßen sein.

Nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Spanien könnte diese Auszeichnung zumindest ein kleiner Trost für den 26-Jährigen sein. Mit Wilson Isidor (Haiti), Eldor Shomurodov (Usbekistan) und Antonio Nusa (Norwegen) sind drei weitere WM-Starter nominiert. Außerdem steht das Tor von Dilara Acikgöz für das deutsche U23-Nationalteam gegen Dänemark zur Wahl.

Abgestimmt werden kann noch bis zum 26. Juli (20 Uhr) kostenlos auf der Website der Sportschau.

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