Frankreich Frankreich FRA Marokko Marokko MAR
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ist dieses Frankreich überhaupt zu stoppen?

Die "Equipe Tricolore" marschiert in ihr drittes WM-Halbfinale en Suite und träumt vom nächsten Weltmeistertitel. Mbappé und Dembélé zaubern.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spiel Nummer sechs, Sieg Nummer sechs!

Der Topfavorit zieht hochverdient zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft ein. Die "Equipe Tricolore" setzte sich gegen die Weltranglisten-Sechsten aus Marokko souverän mit 2:0 durch und untermauerte einmal mehr ihre Ausnahmestellung im Weltfußball.

Zum Spielbericht >>>

"Wir haben es uns als Aufgabe gesetzt, zu gewinnen. Der Weg ist noch lang und es wird härter werden. Aber wir sind bereit", schickte Matchwinner Kylian Mbappe direkt eine Ansage an die Konkurrenz.

Vorne genügend Chancen - hinten nahezu sattelfest

Zwar spielte Frankreich über weite Strecken nicht spektakulär, doch der Erfolg geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet. Marokko fand offensiv kaum Lösungen und konnte über 90 Minuten nur selten für Gefahr sorgen.

Die Franzosen hingegen erspielten sich genügend Möglichkeiten, um das Ergebnis noch deutlicher ausfallen zu lassen. In der ersten Halbzeit vergab Mbappé zunächst einen Strafstoß, nach dem Seitenwechsel traf der Superstar von Real Madrid jedoch sehenswert zur Führung (60.).

"Ein verschossener Elfer, vergebene Chancen - aber wenn du Kylian hast, brauchst du dir keine allzu großen Sorgen zu machen. Wir sind da, wo wir sein wollen", lobte Teamchef Didier Deschamps seinen Kapitän.

Für Mbappé war es bereits der achte Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Damit zog er erneut mit Lionel Messi gleich. Insgesamt hält der 27-Jährige nun bei 20 WM-Toren in nur 20 Einsätzen – der Rückstand auf Messi beträgt damit nur noch einen Treffer.

Die erfolgreichsten WM-Torschützen aller Zeiten >>>

Erfolgreichstes Duo seit Ronaldo/Rivaldo

Erfolgreichstes Duo seit Ronaldo/Rivaldo
Das Traumduo der Franzosen.
Foto: ©IMAGO / EPA

Nur sechs Minuten später machte Ousmane Dembélé mit einem weiteren Distanzschuss von der Strafraumgrenze alles klar (66.).

Während Dembélé seinen fünften WM-Treffer erzielte, durfte Mbappé bereits zum achten Mal jubeln. Damit bilden die beiden Offensivstars das erste Duo seit 2002, das bei einer Weltmeisterschaft derart torgefährlich auftritt.

Damals gelang dieses Kunststück dem brasilianischen Duo Ronaldo (8 Tore) und Rivaldo (5 Tore), das die "Seleção" schließlich zum fünften WM-Titel führte.

Didier Deschamps: Der Rekord-Trainer

Auch Didier Deschamps darf weiter vom zweiten WM-Triumph als französischer Teamchef träumen. Gegen Marokko feierte er seinen 20. Sieg bei einer Weltmeisterschaft – so viele wie kein anderer Trainer zuvor.

"Dreimal hintereinander im Halbfinale, das musst du erst einmal schaffen, auch mit einer Reihe von super Spielern", betonte Deschamps.

Bisher hat noch kein Team ein wirksames Mittel gefunden, diese französische Auswahl zu stoppen. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften gelang es überhaupt nur Argentinien, Frankreich aus dem Turnier zu werfen – und das erst im Finale 2022.

Nur Deutschland schaffte noch mehr

Mit dem dritten Halbfinaleinzug in Serie unterstreicht die "Equipe Tricolore" erneut ihre außergewöhnliche Qualität. Zuvor hatte lediglich Deutschland zwischen 2002 und 2014 viermal in Folge ein WM-Halbfinale erreicht.

test
20 WM-Siege als Trainer sind Rekord.
Foto: ©IMAGO / Moritz Müller

Im Kampf um den dritten Weltmeistertitel setzt Frankreich nun auch wieder auf die Unterstützung der eigenen Fans.

Deschamps fand dafür ebenfalls lobende Worte: "Wir sind hier in einer Blase, auch wenn Frankreich feiert. Die Spieler sehen es als Pflicht an, die Fans glücklich zu machen. Das ist uns heute ganz gut gelungen. Jetzt sind wir im Halbfinale."

Schwer zu schlagen

Frankreich wirkt derzeit wie die kompletteste Mannschaft des Turniers: defensiv stabil, offensiv individuell überragend und in entscheidenden Momenten eiskalt.

Wenn die Konkurrenz den Titelverteidiger stoppen will, braucht es vermutlich eine außergewöhnliche Leistung – denn diese "Equipe Tricolore" marschiert weiter unbeirrt in Richtung nächstes Finale.

Mehr zum Thema

Im Video: Mbappe und Dembele führen Frankreich zum Sieg

Im Video: Mbappe und Dembele führen Frankreich zum Sieg

Fußball WM
Verletzung bei Mbappe? Superstar klärt auf

Verletzung bei Mbappe? Superstar klärt auf

Fußball WM
20. Tor im 20. Spiel: Kylian Mbappe trifft immer weiter

20. Tor im 20. Spiel: Kylian Mbappe trifft immer weiter

Fußball WM
1
Mbappe und Dembele schießen Frankreich ins WM-Halbfinale!

Mbappe und Dembele schießen Frankreich ins WM-Halbfinale!

Fußball WM
13
"Ein Franzose...": Senatorin aus Paraguay legt gegen Mbappe nach

"Ein Franzose...": Senatorin aus Paraguay legt gegen Mbappe nach

Fußball WM
25
Zoff bei Frankreich? PSG-Kicker "frustriert"

Zoff bei Frankreich? PSG-Kicker "frustriert"

Fußball WM
7
Vor Frankreich-Duell: Entscheidung um Marokko-Star gefallen

Vor Frankreich-Duell: Entscheidung um Marokko-Star gefallen

Fußball WM
4

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Kylian Mbappe Didier Deschamps Frankreich (Team, Fußball) Marokko (Team Fußball)