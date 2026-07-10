Ist dieses Frankreich überhaupt zu stoppen?

Spiel Nummer sechs, Sieg Nummer sechs!

Der Topfavorit zieht hochverdient zum dritten Mal in Folge ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft ein. Die "Equipe Tricolore" setzte sich gegen die Weltranglisten-Sechsten aus Marokko souverän mit 2:0 durch und untermauerte einmal mehr ihre Ausnahmestellung im Weltfußball.

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"Wir haben es uns als Aufgabe gesetzt, zu gewinnen. Der Weg ist noch lang und es wird härter werden. Aber wir sind bereit", schickte Matchwinner Kylian Mbappe direkt eine Ansage an die Konkurrenz.

Vorne genügend Chancen - hinten nahezu sattelfest

Zwar spielte Frankreich über weite Strecken nicht spektakulär, doch der Erfolg geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet. Marokko fand offensiv kaum Lösungen und konnte über 90 Minuten nur selten für Gefahr sorgen.

Die Franzosen hingegen erspielten sich genügend Möglichkeiten, um das Ergebnis noch deutlicher ausfallen zu lassen. In der ersten Halbzeit vergab Mbappé zunächst einen Strafstoß, nach dem Seitenwechsel traf der Superstar von Real Madrid jedoch sehenswert zur Führung (60.).

"Ein verschossener Elfer, vergebene Chancen - aber wenn du Kylian hast, brauchst du dir keine allzu großen Sorgen zu machen. Wir sind da, wo wir sein wollen", lobte Teamchef Didier Deschamps seinen Kapitän.

Für Mbappé war es bereits der achte Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Damit zog er erneut mit Lionel Messi gleich. Insgesamt hält der 27-Jährige nun bei 20 WM-Toren in nur 20 Einsätzen – der Rückstand auf Messi beträgt damit nur noch einen Treffer.

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