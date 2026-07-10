Ist dieses Frankreich überhaupt zu stoppen?

Erfolgreichstes Duo seit Ronaldo/Rivaldo
Nur sechs Minuten später machte Ousmane Dembélé mit einem weiteren Distanzschuss von der Strafraumgrenze alles klar (66.).
Während Dembélé seinen fünften WM-Treffer erzielte, durfte Mbappé bereits zum achten Mal jubeln. Damit bilden die beiden Offensivstars das erste Duo seit 2002, das bei einer Weltmeisterschaft derart torgefährlich auftritt.
Damals gelang dieses Kunststück dem brasilianischen Duo Ronaldo (8 Tore) und Rivaldo (5 Tore), das die "Seleção" schließlich zum fünften WM-Titel führte.
Didier Deschamps: Der Rekord-Trainer
Auch Didier Deschamps darf weiter vom zweiten WM-Triumph als französischer Teamchef träumen. Gegen Marokko feierte er seinen 20. Sieg bei einer Weltmeisterschaft – so viele wie kein anderer Trainer zuvor.
"Dreimal hintereinander im Halbfinale, das musst du erst einmal schaffen, auch mit einer Reihe von super Spielern", betonte Deschamps.
Bisher hat noch kein Team ein wirksames Mittel gefunden, diese französische Auswahl zu stoppen. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften gelang es überhaupt nur Argentinien, Frankreich aus dem Turnier zu werfen – und das erst im Finale 2022.
Nur Deutschland schaffte noch mehr
Mit dem dritten Halbfinaleinzug in Serie unterstreicht die "Equipe Tricolore" erneut ihre außergewöhnliche Qualität. Zuvor hatte lediglich Deutschland zwischen 2002 und 2014 viermal in Folge ein WM-Halbfinale erreicht.
Im Kampf um den dritten Weltmeistertitel setzt Frankreich nun auch wieder auf die Unterstützung der eigenen Fans.
Deschamps fand dafür ebenfalls lobende Worte: "Wir sind hier in einer Blase, auch wenn Frankreich feiert. Die Spieler sehen es als Pflicht an, die Fans glücklich zu machen. Das ist uns heute ganz gut gelungen. Jetzt sind wir im Halbfinale."
Schwer zu schlagen
Frankreich wirkt derzeit wie die kompletteste Mannschaft des Turniers: defensiv stabil, offensiv individuell überragend und in entscheidenden Momenten eiskalt.
Wenn die Konkurrenz den Titelverteidiger stoppen will, braucht es vermutlich eine außergewöhnliche Leistung – denn diese "Equipe Tricolore" marschiert weiter unbeirrt in Richtung nächstes Finale.