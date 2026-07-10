Verletzung bei Mbappe? Superstar klärt auf

Mit einem klaren 2:0-Viertelfinalsieg gegen Marokko zieht Frankreich souverän ins Halbfinale der Fußball-WM ein (Zum Spielbericht>>>).

Dabei wieder einmal ganz entscheidend beteiligt war Kylian Mbappe. Der französiche Superstar vergab zwar in der ersten Hälfte einen Elfmeter, doch in Durchgang zwei besorgte er die wichtige Führung der Franzosen.

20. Tor im 20. Spiel: Kylian Mbappe trifft immer weiter>>>

Umso größer waren die Sorgen als der Kapitän der Franzosen in der 77. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden musste. Daraufhin wurde er auf der Bank am Knöchel behandelt.

"Es hat ein bisschen wehgetan"

Frankreichs-Teamchef Didier Deschamps sagt dazu: "Er hat sich etwas am Knöchel wehgetan." Aber er ergänzt. "Das ist normal, bei so vielen Spielen. Es ist nichts ernstes."

Mbappe selbst sagt: "Es ist okay, es hat ein bisschen wehgetan."

Somit darf man wohl auch im WM-Halbfinale mit einem Einsatz von Frankreichs Rekordtorschützen rechnen.