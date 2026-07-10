Mbappe und Dembele schießen Frankreich ins WM-Halbfinale!

Frankreich steht als erster WM-Halbfinalist fest!

Die "Equipe Tricolore" feiert im Viertelfinale in Boston einen souveränen 2:0-Sieg gegen Marokko. Damit marschieren die Franzosen weiter Richtung dritten WM-Titel.

Franzosen beginnen aktiv

Gleich in der dritte Minute wird Kylian Mbappe erstmals gefährlich. Der Superstar setzt einen Fernschuss knapp am Gehäuse vorbei.

Im nächsten Angriff kommt Dayot Upamecano nach einer weiten Flanke zum Kopfball. Doch der Bayern-Spieler köpft aus wenigen Meter direkt auf Marokko-Keeper Bono.

Mbappe holt Elfmeter raus und vergibt

Kurz vor der Trinkpause hat Marokko dann eine gute Möglichkeit, doch bevor diese richtig gefährlich werden kann, können die Franzosen klären und einen gefährlichen Konter einleiten.

Über Olise landet der Ball bei Mbappe, der dringt in den Strafraum ein und wird von Mazraoui zu Fall gebracht. Klare Entscheidung für Schiedrichter Tello, er zeigt sofort auf den Punkt.

Der Gefoulte selbst tritt an, er verzögert etwas und schießt ins rechte Eck. Der schwach geschossene Schuss ist aber kein Problem für Bono, der den Ball hält.

Per Schlenzer ins Glück

Die Franzosen bleiben aber weiter am Drücker, doch sowohl Doue als auch Digne scheitern noch in der ersten Hälfte am starken Bono.

Doue ist es dann auch der in der zweiten Halbzeit das erste Ausrufezeichen setzt, sein kräftiger Distanzschuss landet genau in den Armen von Bono.

Kurz darauf bekommt Mbappe an der Strafraumkante den Ball. Er wackelt kurz und schlenzt die Kugel perfekt an Verteidiger Diop vorbei ins lange Eck (60.).

Dembele macht alles klar

Gut fünf Minuten später bekommt auch Ousmane Dembele an der Strafraumkante den Ball, auch er zieht einfach mal ab und wieder landet die Kugel im Marokkaner Gehäuse (66.).

Daraufhin nehmen die Franzosen etwas Tempo raus und nehmen mehrere Wechsel vor, so wird auch Kylian Mbappe ausgewechselt. Dennoch lassen sie kaum etwas zu und spielen es ganz sicher zu Ende.

Frankreich trifft im Spiel um den Einzug ins WM-Finale auf den Sieger zwischen Spanien und Belgien. Mit Marokko ist hingegen auch das letzte afrikanische Team aus der WM ausgeschieden.