20. Tor im 20. Spiel: Kylian Mbappe trifft immer weiter

Kylian Mbappe und Fußball Weltmeisterschaften bleiben einfach eine Liebesgeschichte.

Acht Jahre nach seinem WM-Debüt hat der 27-Jährige bereits sein 20. Spiel bestritten. Damit ist er jetzt schon auf Platz zwölf der ewigen Bestenliste.

Aber noch viel beeindruckender als die Anzahl der Spiele ist die Anzahl der Tore. Denn in seinem 20. Einsatz, dem 2:0-Sieg gegen Marokko, erzielte der Franzose in der 60. Minute bereits seinen 20. Treffer.

Damit bleibt der Superstar von Real Madrid weiter dicht auf den Fersen von Lionel Messi, der für seine 21 Tore bisher 31 Spiele brauchte.