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WM-Update: Die Argentinier warnen vor Österreich

Argentiniens Teamchef hofft, dass Österreich die Schwächen seines Teams nicht findet. Unterdessen zeigen WM-Zwerg Kap Verde und Spanien ihre Stärken, Belgien steht unter Druck. Das WM-Update:

WM-Update: Die Argentinier warnen vor Österreich Foto: © IMAGO / PHOTOxPHOTO
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Rein in den nächsten WM-Tag!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

  • Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni erwartet gegen das ÖFB-Team ein "kompliziertes Spiel" und meint: "Hoffentlich findet Österreich unsere Schwächen nicht."

Argentinien warnt vor Österreich >>>

  • Kap Verde sorgt für Furore: Nach dem Punkt gegen Spanien knöpft der Fußballzwerg auch Uruguay einen Zähler ab. Gelingt nun sogar der Einzug in die K.O.-Phase?

Das ist Kap Verdes Stärke >>>

  • Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal machen im zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien den Fehlstart der Spanier vergessen. Am Ende gab es einen deutlichen 4:0-Erfolg.

Spanien auf Kurs: Ein neues Traum-Duo geboren? >>>

  • Belgien kämpft gegen das Aus. Die "Roten Teufel" enttäuschen erneut, spielen in Unterzahl gegen den Iran nur 0:0 und stehen damit vor dem abschließenden Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand.

Belgien unter Druck! Kommt es zur nächsten WM-Blamage? >>>

  • Erneut schreibt Lamine Yamal Geschichte. Der Youngster ist nach Pele der jüngste Spieler, der bei einem WM-Spiel das erste Tor erzielt.

Lamine Yamal auf den Spuren von Legende Pele >>>

  • Ägypten jubelt gegen Neuseeland trotz anfänglichen Rückstands auch dank eines Treffers von Mo Salah über den ersten WM-Sieg der Geschichte.

So drehte Ägypten das Spiel >>>

Alle Highlights der Spiele im VIDEO:

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