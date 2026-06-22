WM-Update: Die Argentinier warnen vor Österreich

Alle Highlights der Spiele im VIDEO:
-
Highlights: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für ÄgyptenFIFA WM 2026
-
Highlights: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap VerdeFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgien verzweifelt am IranFIFA WM 2026
-
Highlights: Yamal und Oyarzabal zaubern bei Spanien-SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Japan schießt Tunesien ab und aus der WMFIFA WM 2026
-
Highlights: Torhüter brilliert! So holt Curacao ersten WM-PunktFIFA WM 2026
-
Highlights: Lebensversicherung Undav schießt Deutschland in die K.o.-PhaseFIFA WM 2026
-
Highlights: Torgala der Niederlande gegen SchwedenFIFA WM 2026
-
Highlights: Schnelles Tor, Ausschluss-Aufreger!FIFA WM 2026
-
Highlights: Cunha-Doppelpack! Brasilien kommt in WM anFIFA WM 2026