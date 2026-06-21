Spanien auf Kurs: Ist ein neues Traum-Duo geboren?

Lamine ist in perfekter Verfassung, um ganze Spiele zu bestreiten. Und was soll man zu Oyarzabal sagen?
Zufriedener Trainer
Man habe das Hauptaugenmerk vor allem auf das vertikale Angriffsspiel gelegt, das habe an diesem Tag sehr gut funktioniert: "Wir haben es mit den Spielern besprochen und waren uns alle einig, dass wir mehr Vertikalität und Intensität brauchen. Das hat man an unseren Schüssen gesehen, vom ersten Moment an, als wir den Gegner unter Druck gesetzt und in seinen eigenen Strafraum gedrängt haben."
De la Fuente sah nicht nur Oyarzabal und Yamal als Matchwinner, sondern verteilte auch noch an andere Spieler Lob: "Rodri hat ebenfalls ein fantastisches Spiel gemacht, beide Innenverteidiger (Pau Curbasi, Aymeric Laporte, Anm.) waren außergewöhnlich. Lamine ist in perfekter Verfassung, um ganze Spiele zu bestreiten. Und was soll man zu Oyarzabal sagen?"
Oyarzabal: "Nur eine Kleinigkeit"
Die beiden überragenden Spieler dieser Partie übten sich danach in Bescheidenheit. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Letztes Mal hatte ich eine kleinere Rolle, war weniger eingebunden, und heute hatte ich die Möglichkeit, der Mannschaft mehr zu helfen. Letztendlich ist es nur eine Kleinigkeit, über die ihr alle reden könnt, ich messe dem keine große Bedeutung bei", so Oyarzabal.
Der 29-Jährige von Real Sociedad wurde als Spieler der Partie ausgezeichnet, traf immerhin zweimal, legte den ersten Treffer auf, traf zudem die Latte und hätte mit etwas Glück auch vier oder fünf Tore schießen können.
Im ersten Spiel gegen Kap Verde wurde der Mittelstürmer noch scharf kritisiert. Auch weil er in den ersten 30 Minuten keinen einzigen Ballkontakt hatte. Diesmal hatte er nach 30 Minuten schon drei Scorer.
Yamal traf erstmals bei einer WM
Nicht weniger besonders war das Match für Yamal, der zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kam, zum ersten Mal dabei in der Startelf stand, und nach nicht einmal zehn Minuten bereits sein erstes WM-Tor erzielte. Es wird nicht sein letztes gewesen sein.
"Während der letzten Weltmeisterschaften saß ich in der Schule. In meinem ersten Spiel von Beginn an gleich zu treffen, fühlt sich wie ein Traum an", staunte Yamal, der das Tor seiner Mutter, seiner Freundin, Familie, Freunden, allen die im Stadion waren sowie auch allen in Mataro, wo er aufgewachsen war, widmete.
Mit seinem Treffer wandelte Yamal im Übrigen auf historischen Spuren, vor ihm erzielte nur die brasilianische Legende Pele das erste Tor in einem WM-Spiel und war dabei 18 Jahre oder jünger (>>> mehr Infos).