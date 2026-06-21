Spanien auf Kurs: Ist ein neues Traum-Duo geboren?

Die "Furia Roja" liefert die perfekte Antwort!

Die spanische Nationalmannschaft hat es ihren Kritikern gezeigt, die nach dem 0:0 zu Beginn gegen Kap Verde den Europameister schon fast abgeschrieben hatten, zumindest was den Gewinn des Weltmeistertitels angeht.

Gegen Saudi-Arabien lieferte man eine blitzsaubere Vorstellung ab, war in jeder Phase dominant, ließ hinten nichts zu, erspielte sich vorne zahlreiche Chancen und verwertete vier davon auch (>>> zum Spielbericht).

Zwei Spieler stechen aus starkem Kollektiv heraus

Wesentlichen Anteil am Erfolg hatten vor allem zwei Spieler: Mikel Oyarzabal und Lamine Yamal. Ersterer, nachdem er im ersten Spiel in den ersten 30 Minuten keinen einzigen Ballkontakt hatte und übers ganze Spiel noch blass gewesen war, glänzte diesmal mit einem Doppelpack und einer Vorlage.

Zweiterer, nach Verletzungsproblemen erstmals seit April wieder in einer Startelf, traf ebenfalls. Sorgte zudem für zahlreiche gefährliche Flanken, leitete Aktionen ein und spielte kluge Pässe.

So stand es bereits zur Pause 3:0, weshalb Trainer Luis de la Fuente es sich leisten konnte, die beiden zur Halbzeit schon wieder rauszunehmen. Dementsprechend zufrieden konnte der Chefcoach nach dem Spiel Fazit ziehen:

"Wir hatten eine außergewöhnliche erste Halbzeit und auch eine gute zweite. Das ermöglicht uns, unseren Schwung beizubehalten und für die wichtigen Spiele, die vor uns liegen, gerüstet zu sein. Uruguay wird ein schwieriger und sehr harter Gegner sein", sprach er schon das mögliche Finale um Platz eins in der Gruppe an.

Vorausgesetzt, die Südamerikaner punkten gegen Kap Verde in der Nacht auf Montag (>>> zum Liveticker).