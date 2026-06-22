Salah trifft: Ägypten dreht Spiel gegen Neuseeland

Ägypten hat als erstes Team in der Gruppe G der WM einen Sieg feiern können.

Der Afrika-Cup-Rekordchampion bezwingt Neuseeland in Vancouver vor 52.497 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1.

Mostafa Zico (58.), Starstürmer Mohamed Salah (67.) und "Joker" Mahmoud Trezeguet (82.) führen die Wende herbei und fixieren den ersten WM-Sieg Ägyptens aller Zeiten. Neuseeland muss auf diesen weiter warten, ein Tor von Finn Surman (15.) ist zu wenig, um zu punkten.

Spielplan, Ergebnisse & Tabelle Gruppe G >>>

Neuseeland zur Pause vorne

Beide Teams sorgen mit einem munteren Auftritt dafür, dass den Anhängern viel geboten wird. Die Neuseeländer sind vor der Pause das dominierende Team. Sarpreet Singh (7.) und der Ex-St.-Pöltner Elijah Just (14.) vergeben, ehe Surman nach einem Eckball am höchsten steigt und ziemlich unbedrängt einköpfelt.

Callum McCowatt scheitert an Goalie Mostafa Shoubir (19.). Mit Fortdauer der ersten Hälfte können auch die Ägypter Torgefahr erzeugen. Omar Marmoush (27., 45.+1) und Salah (35.) mit einem kurz abgespielten Freistoß sind aber nicht erfolgreich. Neuseeland liegt so erstmalig bei einer WM zur Halbzeit voran.

Ägypter belohnen sich für starke zweite Hälfte

Das hilft ihnen aber nichts, da die Ägypter nach Wiederbeginn einen Zahn zulegen, das Geschehen dominieren und sich mit Toren belohnen.

Zico kann nach Flanke von Mohamed Hany wie auch zuvor auf der anderen Seite unbedrängt einköpfeln. Beim zweiten Treffer avanciert Zico zum Assistgeber, nach seiner Idealvorlage hat Salah wenig Mühe, zu vollenden. Mit Trezeguet macht ein Wechselspieler endgültig alles klar.

Danach hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können. Die letzte Chance haben aber die Verlierer, wobei Shoubir bei einem Bindon-Abschluss auf der Linie glänzend reagiert (98.).

Die Ägypter sind im Aufstiegsrennen mit vier Punkten nun in der alleinigen Pole Position, sie treffen zum Abschluss am Samstag noch auf den zweitplatzierten Iran. Die ebenfalls bei zwei Punkten haltenden Belgier müssen gegen Schlusslicht Neuseeland (1), das nach vier ungeschlagenen WM-Spielen wieder einmal eine Niederlage kassierte, antreten.

Spielplan, Ergebnisse & Tabelle Gruppe G >>>

Die Highlights des Spiels im Video: