Belgien unter Druck! Kommt es zur nächsten WM-Blamage?

Diese WM ist weiterhin für Überraschungen gut!

Trotz der klaren Rolle als Außenseiter erkämpfte sich der Iran mit viel Leidenschaft und einer starken Torhüterleistung einen Punktgewinn gegen Belgien. Zum Spielbericht >>>

Für die belgischen "Altstars" um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku steigt der Druck hingegen stark an. Nun müssen die "Geheimfavoriten" der letzten Jahre plötzlich sogar um den Aufstieg zittern.

Verabschiedet sich die "Goldene Generation" mit einer Blamage?

Den Status als Mitfavorit auf den WM-Titel haben die Belgier aber ohnehin schon abgelegt. Zu groß ist der Generationenwechsel der "Roten Teufel" ausgefallen. Trotzdem durfte man im Vorfeld einen klaren Gruppensieg erwarten.

Nun ist aber nicht nur der Gruppensieg, sondern auch die K.o.-Phase in Gefahr.

Natürlich war Stürmer-Star Romelu Lukaku nach dem verpassten Sieg enttäuscht: "Wir hatten viele Chancen, aber der Ball wollte nicht ins Tor", meinte der Stürmer des SSC Neapel.

Vor allem verzweifelten die Belgier über weite Strecken am defensiven Block der Iraner. Zudem brachte der iranische Goalie Aliresa Beiranwand die "Roten Teufel" mit seinen Paraden zur Verzweiflung.

Belgien ohne die "notwendige Ruhe" und nun unter Druck

Besonders ein Faktor verhinderte aufseiten der Belgier den Sieg gegen den Iran. "Wir haben die notwendige Ruhe nicht bewahrt", fügte Lukaku hinzu.

Daher ist Belgien nun wohl auf einen Erfolg im dritten Gruppenspiel gegen Neuseeland angewiesen. "Wir müssen das nächste Spiel gewinnen", stellte Lukaku klar.

Auch für den belgischen Coach Rudi Garcia ist die Herangehensweise klar. "Was jetzt zählt, ist Neuseeland!" forderte der erfahrene französische Trainer.

Ob die Belgier nach dem bitteren Vorrunden-Aus vor vier Jahren in Katar ein nächstes WM-Desaster verhindern können, müssen die "Roten Teufel" nun beweisen.