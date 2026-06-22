WM-Programm, 22. Juni: Österreichs Reise geht weiter

Bei der WM geht es weiter rund. Österreich trifft im zweiten Spiel auf Titelverteidiger Argentinien. Mit einem Sieg wäre die K.o-Runde fix.

Ein Überblick über den Zeitplan am 22. Juni:

Programm, 22. Juni (MESZ):

19:00 Uhr: Argentinien - Österreich (LIVE-Ticker >>>)

Auftritt Nummer zwei für das ÖFB-Team bei dieser WM-Endrunde. Der Auftakt ist mit dem 3:1-Pflichtsieg gegen Jordanien bereits geglückt, nun wollen die Jungs von Teamchef Ralf Rangnick gegen den amtierenden Weltmeister nachlegen.

Die Rollen sind jedoch klar verteilt. Argentinien geht als Weltmeister und Nummer eins der FIFA Weltrangliste in diese Partie. Zudem gewann man im Auftaktspiel gegen Algerien dank Triplepacker Lionel Messi mit 3:0.

Nichtsdestotrotz will Österreich seine Chance nutzen und mit einem Erfolg das Sechzehntelfinal-Ticket bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien klarmachen.

23:00 Uhr: Frankreich - Irak (LIVE-Ticker >>>)

Der WM-Favorit ist mit einem 3:1-Sieg über den Senegal ins Turnier gestartet. Vor allem in Durchgang zwei überzeugte die Offensive um Michael Olise und Kylian Mbappe.

Gegen den Irak will die "Equipe Tricolore" mit einem Sieg die K.o.-Runde bereits fixieren. Alles andere als ein voller Erfolg wäre aber auch überraschend.

Der Irak ist der klare Underdog, kassierte zum Auftakt gegen Norwegen eine deutliche 1:4-Niederlage.

Programm, 23. Juni (MESZ):

02:00 Uhr: Norwegen - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

Die Nordeuropäer sind mit einem furiosen 4:1-Sieg über den Irak in die Weltmeisterschaft gestartet. Überragender Mann war dabei einmal mehr Erling Haaland mit einem Doppelpack.

Gegen den Senegal möchte Norwegen nun bereits die K.o.-Phase fixieren. Dafür ist ein Sieg nötig.

Der Senegal hingegen hat das Auftaktspiel gegen Frankreich zwar mit 1:3 verloren, dabei aber eine mehr als ansprechende Leistung gezeigt. Am Ende setzte sich dann aber doch die hohe individuelle Qualität des Gegners durch.

05:00 Uhr: Jordanien - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

Das Duell der beiden ÖFB-Gegner: Jordanien kassierte zum Auftakt gegen Österreich eine 1:3-Niederlage. Dort zeigte der Underdog aber eine gute Leistung. Jetzt brennt man gegen Algerien auf die ersten WM-Punkte.

Auch die Nordafrikaner sind noch ohne Punkte bei dieser Endrunde. Gegen Titelverteidiger Argentinien gab es im ersten Spiel eine deutliche 0:3-Niederlage.

Sowohl für Jordanien, als auch für Algerien wäre ein Sieg enorm wichtig, für eine mögliche K.o.-Runde.

19:00 Uhr: Portugal - Usbekistan (LIVE-Ticker >>>)

Portugal ist als einer der ganz großen Favoriten ins Turnier gestartet. Der Auftakt war jedoch alles andere als optimal. Gegen den Kongo setzte es nur ein 1:1-Remis.

Gegen Usbekistan geht man erneut als haushoher Favorit in die Partie. Alles andere als ein Sieg, wäre eine faustdicke Überraschung.

Der Gegner aus Asien kassierte zum Auftakt gegen Kolumbien eine 1:3-Niederlage.

22:00 Uhr: England - Ghana (LIVE-Ticker >>>)

Die "Three Lions" konnten zum Auftakt gegen Kroatien überzeugen. Gegen den Vizeweltmeister von 2018 gab es einen verdienten 4:2-Erfolg.

Dabei zeigte sich vor allem Superstar Harry Kane mit einem Doppelpack wie gewohnt in Torlaune.

Ghana ist gegen Panama ebenfalls perfekt ins Turnier gestartet. Die Afrikaner setzten sich am Ende mit 1:0 durch und sind damit punktegleich mit England.

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