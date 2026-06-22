VIDEO: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap Verde

Kap Verde schreibt bei der WM weiter an der Erfolgsgeschichte.

Nach dem 0:0 gegen Spanien erkämpft sich der Underdog auch im zweiten Endrundenspiel ein Unentschieden, diesmal gelingt mit einem 2:2 gegen Uruguay in Miami die nächste Überraschung.

Ein Doppelschlag Uruguays durch Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) ist für den Favoriten zu wenig, um den ersten Sieg einzufahren. Die Nummer 67 der Welt verkauft sich wie zuletzt sehr teuer und nimmt dank Treffern von Kevin Pina (21./Freistoß) und "Joker" Helio Varela (61.) neuerlich Zählbares mit.

Die Tore im VIDEO: