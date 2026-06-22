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Maxi Araujo
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Agustin Canobbio
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Kevin Pina
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Helio Varela
VIDEO: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap Verde
Underdog Kap Verde führt gegen Uruguay und macht dann einen 1:2-Rückstand wett. Die Highlights des Spiels im Video:
Kap Verde schreibt bei der WM weiter an der Erfolgsgeschichte.
Nach dem 0:0 gegen Spanien erkämpft sich der Underdog auch im zweiten Endrundenspiel ein Unentschieden, diesmal gelingt mit einem 2:2 gegen Uruguay in Miami die nächste Überraschung.
Ein Doppelschlag Uruguays durch Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) ist für den Favoriten zu wenig, um den ersten Sieg einzufahren. Die Nummer 67 der Welt verkauft sich wie zuletzt sehr teuer und nimmt dank Treffern von Kevin Pina (21./Freistoß) und "Joker" Helio Varela (61.) neuerlich Zählbares mit.