Uruguay Uruguay URU
Kap Verde Kap Verde CPV
Endstand
2:2
2:1 , 0:1
  • Maxi Araujo
  • Agustin Canobbio
  • Kevin Pina
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VIDEO: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap Verde

Underdog Kap Verde führt gegen Uruguay und macht dann einen 1:2-Rückstand wett. Die Highlights des Spiels im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Kap Verde schreibt bei der WM weiter an der Erfolgsgeschichte.

Nach dem 0:0 gegen Spanien erkämpft sich der Underdog auch im zweiten Endrundenspiel ein Unentschieden, diesmal gelingt mit einem 2:2 gegen Uruguay in Miami die nächste Überraschung.

Ein Doppelschlag Uruguays durch Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) ist für den Favoriten zu wenig, um den ersten Sieg einzufahren. Die Nummer 67 der Welt verkauft sich wie zuletzt sehr teuer und nimmt dank Treffern von Kevin Pina (21./Freistoß) und "Joker" Helio Varela (61.) neuerlich Zählbares mit.

Die Tore im VIDEO:

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