18 - Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match - the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
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Historischer WM-Treffer! Yamal auf den Spuren von Pelé
Bei seinem Startelf-Debüt erzielte Lamine Yamal bereits nach zehn Minuten den Führungstreffer und schaffte damit etwas, das zuvor nur Pelé gelungen war.
Mit seinem frühen Führungstreffer für Spanien gegen Saudi-Arabien (zum Spielbericht >>>) hat Lamine Yamal ein weiteres Kapitel Fußballgeschichte geschrieben.
Yamal traf bereits in der 10. Minute nach perfektem Querpass von Oyarzabal und setzte damit den Grundstein für den souveränen spanischen Erfolg.
Nächster Meilenstein im jungen Alter
Er ist damit erst der zweite Spieler überhaupt, der im Alter von 18 Jahren oder jünger den ersten Treffer einer Partie bei einer FIFA-Weltmeisterschaft erzielte.
Zuvor war dies lediglich der damals 17-jährigen brasilianischen Legende Pelé im Viertelfinale gegen Wales bei der WM 1958 gelungen.