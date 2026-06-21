Historischer WM-Treffer! Yamal auf den Spuren von Pelé

Mit seinem frühen Führungstreffer für Spanien gegen Saudi-Arabien (zum Spielbericht >>>) hat Lamine Yamal ein weiteres Kapitel Fußballgeschichte geschrieben.

Yamal traf bereits in der 10. Minute nach perfektem Querpass von Oyarzabal und setzte damit den Grundstein für den souveränen spanischen Erfolg.

Nächster Meilenstein im jungen Alter

Er ist damit erst der zweite Spieler überhaupt, der im Alter von 18 Jahren oder jünger den ersten Treffer einer Partie bei einer FIFA-Weltmeisterschaft erzielte.

Zuvor war dies lediglich der damals 17-jährigen brasilianischen Legende Pelé im Viertelfinale gegen Wales bei der WM 1958 gelungen.