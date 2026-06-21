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Uruguay URU
Kap Verde CPV
Morgen 00:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute um Mitternacht: Uruguay - Kap Verde
Das Überraschungsteam Kap Verde will auch den zweifachen Weltmeister Uruguay ärgern. LIVE-Infos:
Gelingt Kap Verde die nächste Sensation?
Am zweiten Spieltag der Gruppe H bei der Fußball-WM 2026 trifft die Nummer 67 der Welt in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Uruguay (ab 0 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Kap Verde überraschte am ersten Gruppenspieltag mit einem torlosen Remis gegen Europameister Spanien wohl die gesamte Fußballwelt und möchte das wiederholen.
Uruguay kam gegen Saudi-Arabien nicht über ein 1:1 hinaus.
Beide Teams halten somit bei einem Punkt und sind voll im Rennen um die K.o.-Phase.
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe H >>>