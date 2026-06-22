Kap Verde sorgt für Furore: Gelingt der Einzug in die K.O.-Phase?

Kap Verde hat sich bei der WM gegen die namhaften Gegner Spanien und Uruguay (zum Spielbericht >>>) jeweils ein Remis erkämpft und hat den Aufstieg ins Sechzehntelfinale nun in der eigenen Hand.

Tabelle Gruppe H >>>

Mit großer Intensität und aufopferungsvoller Defensivarbeit trotzte der Außenseiter beiden Favoriten einen Punkt ab.

Gefeierter Held gegen Uruguay war Helio Varela. Der Angreifer erzielte mit seinem ersten Länderspieltor den Treffer zum 2:2-Endstand und konnte seine Emotionen nach dem Schlusspfiff kaum in Worte fassen: "Davon habe ich immer geträumt, aber ich hätte nie gedacht, dass es auf diese Weise passieren würde. Mir fehlen die Worte."

Trainer Bubista stolz auf Team

Auch Teamchef Bubista zeigte sich begeistert von der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben mit viel Herz gespielt. In der Schlussphase hatten wir mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, viele Spieler litten bereits unter Krämpfen. Dennoch hat unser Team bis zum Ende Mut gezeigt und stets versucht, das Spiel zu gewinnen. Das macht uns sehr stolz."

Besonders hob der 56-Jährige die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: "Wir vertrauen jedem einzelnen Spieler in unserem Kader. Unabhängig von den Wechseln bleibt unsere Mannschaft ihrer Spielidee treu: mit Siegeswillen, guter Organisation und großem Einsatz."

Bielsa: "Das darf uns nicht passieren"

Auf der Gegenseite herrscht hingegen Ernüchterung. Mit zwei Riesenfehlern lud man Kap Verde praktisch zu zwei Treffern ein.

Uruguay steht damit nach zwei Unentschieden mit dem Rücken zur Wand und benötigt im abschließenden Gruppenspiel gegen Europameister Spanien voraussichtlich einen Sieg, um noch das Sechzehntelfinale zu erreichen.

Entsprechend kritisch fiel das Fazit von Teamchef Marcelo Bielsa aus: "Immer dann, wenn wir defensiv gut organisiert waren, konnten wir das Spiel kontrollieren und uns Vorteile verschaffen. In den Phasen, in denen wir die Kontrolle verloren haben, kamen unsere Gegner besser ins Spiel. Ausschlaggebend für das Ergebnis war, dass wir in entscheidenden Momenten an Intensität eingebüßt haben. Das darf uns nicht passieren."

Rekord für Muslera

Auch wenn Uruguay den erhofften Sieg verpasste, durfte sich Torhüter Fernando Muslera über eine Bestmarke freuen.

Der 40-jährige Routinier bestritt gegen Kap Verde sein 18. WM-Spiel und ist damit nun alleiniger Rekordspieler der "Celeste" bei Weltmeisterschaften.

Zudem schrieb die Partie ein weiteres Stück WM-Geschichte: Erstmals standen mit Muslera und Kap-Verde-Keeper Vozinha zwei Torhüter in einem WM-Spiel in der Startelf, die beide bereits das 40. Lebensjahr vollendet haben.

Die Highlights des Spiels im Video: