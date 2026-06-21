Neuseeland und Ägypten duellieren sich am Montag (MEZ/ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Gruppe G um den ersten Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Beide Teams halten nach ihrem WM-Auftakt bei einem Punkt. Neuseeland ging gegen den Iran zwei Mal dank Ex-St.Pölten-Spieler Just in Führung, musste jedoch zwei Mal den Ausgleich hinnehmen und spielte 2:2.

Ägypten ging hingegen gegen Belgien überraschend in Führung, in der zweiten Hälfte kostete jedoch ein Eigentor den Sieg. Endstand: 1:1.

Neuseeland und Ägypten begegneten sich bisher drei Mal - immer ging Ägypten als Sieger vom Platz, zuletzt 2024.

Ergebnisse/Tabelle der Gruppe G >>>

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