Neuseeland Neuseeland NZL
Ägypten Ägypten EGY
Morgen 03:00 Uhr
1 6.00
X 4.00
2 1.57
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WM morgen um 3 Uhr: Neuseeland - Ägypten

Beide Teams holten zum Auftakt einen Punkt. Gelingt Neuseeland eine Überraschung oder holt Ägypten den ersten Sieg? Live-Infos:

WM morgen um 3 Uhr: Neuseeland - Ägypten Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Neuseeland und Ägypten duellieren sich am Montag (MEZ/ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Gruppe G um den ersten Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Beide Teams halten nach ihrem WM-Auftakt bei einem Punkt. Neuseeland ging gegen den Iran zwei Mal dank Ex-St.Pölten-Spieler Just in Führung, musste jedoch zwei Mal den Ausgleich hinnehmen und spielte 2:2.

Ägypten ging hingegen gegen Belgien überraschend in Führung, in der zweiten Hälfte kostete jedoch ein Eigentor den Sieg. Endstand: 1:1.

Neuseeland und Ägypten begegneten sich bisher drei Mal - immer ging Ägypten als Sieger vom Platz, zuletzt 2024.

Ergebnisse/Tabelle der Gruppe G >>>

LIVE-Ticker:

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