So schafft es Österreich unter die acht besten WM-Gruppendritten

Für das österreichische Fußball-Nationalteam geht es Sonntagfrüh (MEZ/4:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LAOLA1-Watchparty) um den Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft.

In Kansas City bekommt man es mit Algerien zu tun.

Stand jetzt, bevor der letzte Spieltag der Gruppen K (Sonntag, 1:30 Uhr) und L (Samstag, 23:00 Uhr) gespielt ist, könnte das ÖFB-Team sowohl als Gruppenzweiter als auch als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale aufsteigen.

Um die Gruppe J als Zweiter abzuschließen, benötigt es gegen Algerien einen Sieg oder ein Unentschieden.

Um überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, unter die acht besten Gruppendritten zu kommen, müssten wiederum einige andere Fälle eintreten.

Österreich braucht eines von folgenden Ereignissen:

DR Kongo und Usbekistan (Sonntag, 1:30 Uhr im LIVE-Ticker) spielen Unentschieden oder Usbekistan gewinnt (mit höchstens fünf Toren Vorsprung).

Österreich würde gegen Algerien in diesem Fall eine Niederlage mit höchstens einem Tor Differenz reichen, um unter den besten acht Gruppendritten zu landen.

Kroatien verliert gegen Ghana (Samstag, 23:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Österreich würde gegen Algerien in diesem Fall eine Niederlage mit höchstens einem Tor Differenz reichen, um unter den besten acht Gruppendritten zu landen.

DR Kongo und Usbekistan (Sonntag, 1:30 Uhr) spielen Unentschieden oder Usbekistan gewinnt – UND Kroatien verliert gegen Ghana (Samstag, 23:00 Uhr).

Je nachdem wie hoch die Niederlagen von Kroatien bzw. der Sieg von Usbekistan ausfallen, könnte Österreich vielleicht auch mit mehr als einem Tor Differenz gegen Algerien verlieren. Schließt man die Gruppen mit derselben Punkteanzahl und Tordifferenz ab, entscheidet die Anzahl der geschossenen Tore. Ist auch hier Gleichstand, wird die Fairplay-Wertung hinzugezogen.

Die aktuelle Tabelle der besten WM-Gruppendritten >>>

Tritt keiner dieser Fälle ein?

Tritt keines dieser drei Szenarien ein, dann kann sich das ÖFB-Team, egal wie hoch man gegen Algerien verliert, nicht mehr darauf verlassen, unter den besten acht Gruppendritten zu landen und benötigt unbedingt Gruppenplatz zwei für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale.

Das sind Österreichs mögliche Sechzehntelfinal-Gegner >>>

WM-Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch!