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Das sind Österreichs mögliche WM-Sechzehntelfinal-Gegner

Je nachdem, ob Österreich Gruppenzweiter wird oder als einer der besten acht Gruppendritten aufsteigt, könnten unterschiedliche Gegner drohen.

Das sind Österreichs mögliche WM-Sechzehntelfinal-Gegner Foto: © IMAGO / VCG
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Fußball-Nationalteam kämpft Sonntagfrüh (MEZ/ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LAOLA1-Watchparty) um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026.

Der Gegner in Kansas City heißt Algerien.

Noch bevor der letzte Spieltag in den Gruppen K (Sonntag, 1:30 Uhr) und L (Samstag, 23:00 Uhr) angepfiffen wird, sieht die Ausgangslage, auf welche Gegner Österreich im Sechzehntelfinale treffen könnte, wie folgt aus:

Dann trifft Österreich auf Spanien

Die einfachste Rechnung wäre, wenn Österreich die Gruppe J auf dem zweiten Platz abschließt. Alles, was es dafür benötigt, wäre ein Sieg oder ein Unentschieden gegen Algerien.

Tritt dieser Fall ein, bekommt es das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale mit dem Sieger der Gruppe H, also Spanien, zu tun.

Spieltermin für diese Partie wäre der 2. Juli (21:00 Uhr/MEZ). Ausgetragen wird die Partie in Los Angeles.

Dann trifft Österreich auf Belgien

Auch ein Sechzehntelfinale gegen Belgien ist im Bereich des Möglichen. Hierfür müsste es das ÖFB-Team zuerst unter die acht besten Gruppendritten schaffen.

So schafft es Österreich unter die besten acht Gruppendritten >>>

Die anderen Mannschaften, die es dafür nicht unter die acht besten Gruppendritten schaffen dürften, wären:

Szenario 1

Szenario 2

Südkorea (A)

Südkorea (A)

Schottland (C)

Schottland (C)

Uruguay (H)

Uruguay (H)

DR Kongo/Usbekistan (K)

Kroatien (L)

Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>

Tritt einer dieser zwei Fälle ein, wäre Österreich im Sechzehntelfinale bereits am 1. Juli (22:00 Uhr/MEZ) im Einsatz. Spielort im Duell mit Belgien wäre Seattle.

Dann trifft Österreich auf England/Ghana

Ebenfalls noch möglich wäre, dass es das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale mit dem Sieger der Gruppe L zu tun bekommt.

Theoretisch könnten England, Ghana und Kroatien die Gruppe noch gewinnen. Kroatien wäre jedoch kein möglicher ÖFB-Gegner im Sechzehntelfinale, da sie in diesem Szenario Gruppendritter werden müssten.

Auch hier gilt, Österreich müsste sich wieder unter den besten Gruppendritten klassieren.

So schafft es das ÖFB-Team unter die besten acht Gruppendritten >>>

Die anderen Mannschaften, die es dafür nicht unter die acht besten Gruppendritten schaffen dürften, wären:

Szenario

Schottland (C)

Uruguay (H)

DR Kongo/Usbekistan (K)

Kroatien (L)

Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>

In diesem Fall würde Österreich im Sechzehntelfinale sogar schon am 1. Juli (18:00 Uhr/MEZ) antreten müssen, nämlich in Atlanta.

WM-Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch!

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