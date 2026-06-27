Das sind Österreichs mögliche WM-Sechzehntelfinal-Gegner

Österreichs Fußball-Nationalteam kämpft Sonntagfrüh (MEZ/ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker und in der LAOLA1-Watchparty) um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026.

Der Gegner in Kansas City heißt Algerien.

Noch bevor der letzte Spieltag in den Gruppen K (Sonntag, 1:30 Uhr) und L (Samstag, 23:00 Uhr) angepfiffen wird, sieht die Ausgangslage, auf welche Gegner Österreich im Sechzehntelfinale treffen könnte, wie folgt aus:

Dann trifft Österreich auf Spanien

Die einfachste Rechnung wäre, wenn Österreich die Gruppe J auf dem zweiten Platz abschließt. Alles, was es dafür benötigt, wäre ein Sieg oder ein Unentschieden gegen Algerien.

Tritt dieser Fall ein, bekommt es das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale mit dem Sieger der Gruppe H, also Spanien, zu tun.

Spieltermin für diese Partie wäre der 2. Juli (21:00 Uhr/MEZ). Ausgetragen wird die Partie in Los Angeles.

Dann trifft Österreich auf Belgien

Auch ein Sechzehntelfinale gegen Belgien ist im Bereich des Möglichen. Hierfür müsste es das ÖFB-Team zuerst unter die acht besten Gruppendritten schaffen.

So schafft es Österreich unter die besten acht Gruppendritten >>>

Die anderen Mannschaften, die es dafür nicht unter die acht besten Gruppendritten schaffen dürften, wären: