Das sind Österreichs mögliche WM-Sechzehntelfinal-Gegner

Szenario 1
Szenario 2
Südkorea (A)
Südkorea (A)
Schottland (C)
Schottland (C)
Uruguay (H)
Uruguay (H)
DR Kongo/Usbekistan (K)
Kroatien (L)
Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>
Tritt einer dieser zwei Fälle ein, wäre Österreich im Sechzehntelfinale bereits am 1. Juli (22:00 Uhr/MEZ) im Einsatz. Spielort im Duell mit Belgien wäre Seattle.
Dann trifft Österreich auf England/Ghana
Ebenfalls noch möglich wäre, dass es das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale mit dem Sieger der Gruppe L zu tun bekommt.
Theoretisch könnten England, Ghana und Kroatien die Gruppe noch gewinnen. Kroatien wäre jedoch kein möglicher ÖFB-Gegner im Sechzehntelfinale, da sie in diesem Szenario Gruppendritter werden müssten.
Auch hier gilt, Österreich müsste sich wieder unter den besten Gruppendritten klassieren.
So schafft es das ÖFB-Team unter die besten acht Gruppendritten >>>
Die anderen Mannschaften, die es dafür nicht unter die acht besten Gruppendritten schaffen dürften, wären:
Szenario
Schottland (C)
Uruguay (H)
DR Kongo/Usbekistan (K)
Kroatien (L)
Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>
In diesem Fall würde Österreich im Sechzehntelfinale sogar schon am 1. Juli (18:00 Uhr/MEZ) antreten müssen, nämlich in Atlanta.
WM-Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch!
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