-
Highlights: Hier platzt der belgische KnotenFIFA WM 2026
-
Highlights: Eine Fußspitze verhindert den Iran-SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: So schaffte Kap Verde die WM-SensationFIFA WM 2026
-
Highlights: Baena-Tor und ein hartes Rotfoul am EndeFIFA WM 2026
-
Highlights: Senegal feiert historisch hohen WM-SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Dembele verzückt mit Hattrick gegen NorwegenFIFA WM 2026
-
ÖFB vs. Algerien: So stellen wir aufAnsakonferenz
-
"Highlights": Wenn niemand treffen will ...FIFA WM 2026
-
Highlights: Ayhan schießt die Türkei in letzter Sekunde zum SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Keine Chance für Tunesien gegen OranjeFIFA WM 2026
Panama PANEngland ENG
Heute 23:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Panama - England
Nach einem enttäuschenden Remis gegen Ghana möchte England in der Gruppe L gegen das Schlusslicht den Sieg fixieren. LIVE-Infos:
Holt sich England den Sieg in Gruppe L bei der Fußball-WM 2026?
Vor dem letzten Spieltag ist dieser noch nicht vergeben. Neben den Three Lions wittern auch Kroatien und Ghana ihre Chance.
Im Duell mit Schlusslicht Panama hat die Auswahl von Thomas Tuchel aber die vermeintlich einfachste Aufgabe (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Das beste Torverhältnis haben aktuell ebenfalls die Engländer.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>