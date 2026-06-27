WM 2026 heute: Panama - England

Holt sich England den Sieg in Gruppe L bei der Fußball-WM 2026?

Vor dem letzten Spieltag ist dieser noch nicht vergeben. Neben den Three Lions wittern auch Kroatien und Ghana ihre Chance.

Im Duell mit Schlusslicht Panama hat die Auswahl von Thomas Tuchel aber die vermeintlich einfachste Aufgabe (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das beste Torverhältnis haben aktuell ebenfalls die Engländer.

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