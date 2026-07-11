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Norwegen NOREngland ENG
Heute 23:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Norwegen vs. England
WM 2026 heute live: Wo läuft Norwegen gegen England am Samstag um 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Viertelfinale zwischen Norwegen und England (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV