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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Norwegen vs. England

WM 2026 heute live: Wo läuft Norwegen gegen England am Samstag um 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Norwegen vs. England Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Viertelfinale zwischen Norwegen und England (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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