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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien vs. Belgien

WM 2026 heute live: Wo läuft Spanien gegen Belgien am Freitag um 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien vs. Belgien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Freitag mit dem Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 10.07., 21:00 Uhr: Spanien - Belgien

  • Österreich: ORF1 & ORF On

  • Deutschland: ZDF + MagentaTV

Samstag, 11.07., 23:00 Uhr: Norwegen - England

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 12.07., 3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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